Claudia Leitte revela 'problema' com o filho do meio: ''Muita personalidade''

No aniversário do segundo filho, Rafael, Claudia Leitte revela questão envolvendo a exposição do herdeiro

A cantora Claudia Leitte revelou um "problema" com o filho do meio, Rafael Pedreira, que está completando 11 anos nesta terça-feira, 15. Em sua rede social, a artista fez uma homenagem para o herdeiro, contudo, ela não conseguiu mostrar cliques atuais dele.

Conforme a loira escreveu na publicação, o segundo filho de seu casamento com Márcio Pedreira não gosta de ser exposto pela mãe. O garoto faz a linha mais discreta, porém, Claudinha quis fazer uma declaração do mesmo jeito e resgatou fotos do passado com ele pequeno.

"Rafael, meu segundo filho, completa 11 anos hoje e pediu pra não postar fotos atuais dele no meu Instagram - ele e Davi têm muita personalidade e são bastante discretos - mas, eu não resisto a uma homenagenzinha! É tanta gratidão por ser mãe de alguém como ele, que a vontade de gritar de alegria transborda", disse ela.

"Acabei de deixar meus 3 filhos na escola e tive que me controlar pra não fazer show no portão de entrada. Meu menino do meio é abençoado e maduro demais, mas, vai ser pra sempre meu bebê! Te amo, Rafa! Admiro sua grandeza e sei que eu e muitos iremos desfrutar do brilho de Jesus que te cobre por toda vida próspera e longa que você terá! Parabéns, filho lindo!", contou ela.

Nos últimos dias, Claudia Leitte encantou ao mostrar a filha caçula, Bela Pedreira, de 4 anos. A aparência dela chamou a atenção por lembrar bastante a cantora. O primogênito, Davi Pedreira, foi exposto na rede social ao aparecer em um vídeo cozinhando para a família.

Os três filhos são fruto do casamento de Claudia Leitte com Márcio Pedreira. Discreta com sua vida pessoal, recentemente, ela encantou ao exibir cliques raros da família durante seu aniversário com uma festa em casa.

Claudia Leitte fala sobre seu casamento

Claudia Leitte, conhecida por sua carreira na música, também equilibra o trabalho com a maternidade e o casamento de quase duas décadas. A cantora, que se apresentou no Micareta é casada com Márcio Pedreira desde 2007, com quem teve três filhos, Davi, Rafael e Bela. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista compartilhou detalhes do relacionamento com o marido e declarou que o casal sempre encontra um espaço na rotina para momentos de romance: "Eternos namorados".

"Somos muito parceiros. Desde sempre! Nós temos as mesmas atividades e responsabilidades como pais de três, nos dividimos e nos apoiamos sempre que necessário, mas não deixamos de ter nosso momento de eternos namorados", compartilhou Claudia Leitte .

Além dos anos de casamento , a cantora também completou outro marco recentemente: seus 20 anos de carreira. "Completei 20 anos de carreira ano passado e isso só me dá mais gás. Vejo que o que vem pela frente chegará com mais preparo, mais maturidade… e que chegue! Tenho muito sonhos, fé, disposição, coragem e ousadia para realizá-los", declarou Claudia Leitte.