A cara da mãe? Filha de Claudia Leitte dá show de fofura em rara aparição

Ela cresceu! Filha de Claudia Leitte e o irmão impressionam com semelhança com a mãe ao surgirem em momento da intimidade

A cantora Claudia Leitte encantou ao compartilhar um pouco de sua intimidade na rede social nesta segunda-feira, 07. Em seus stories, a artista gravou dois de seus três filhos e os pequenos roubaram a cena na rara aparição.

Sentados à mesa, o primogênito, Davi Pedreira, de 13 anos, e a caçulinha, Bela Pedreira, de 4 anos, chamaram a atenção ao apareceram maiores. Enquanto o menino já apareceu como um adolescente, a menina impressionou com a forte semelhança com mãe.

Comendo um macarrão, a filha de Claudia Leitte fez caras e bocas enquanto estava sendo gravado e deu um show de fofura com muito charme.

Ainda nos últimos dias, a cantora compartilhou um vídeo do herdeiro mais velho cozinhando para a família. No registro, o filho do meio, Rafael Pedreira, de 9 anos, também apareceu com os irmãos curtindo o momento.

Os três filhos são fruto do casamento de Claudia Leitte com Márcio Pedreira. Discreta com sua vida pessoal, recentemente, ela encantou ao exibir cliques raros da família durante seu aniversário com uma festa em casa.

Veja os filhos de Claudia Leitte:

Claudia Leitte fala sobre seu casamento

Claudia Leitte, conhecida por sua carreira na música, também equilibra o trabalho com a maternidade e o casamento de quase duas décadas. A cantora, que se apresentou no Micareta é casada com Márcio Pedreira desde 2007, com quem teve três filhos, Davi, Rafael e Bela. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista compartilhou detalhes do relacionamento com o marido e declarou que o casal sempre encontra um espaço na rotina para momentos de romance: "Eternos namorados".

"Somos muito parceiros. Desde sempre! Nós temos as mesmas atividades e responsabilidades como pais de três, nos dividimos e nos apoiamos sempre que necessário, mas não deixamos de ter nosso momento de eternos namorados", compartilhou Claudia Leitte .

Além dos anos de casamento , a cantora também completou outro marco recentemente: seus 20 anos de carreira. "Completei 20 anos de carreira ano passado e isso só me dá mais gás. Vejo que o que vem pela frente chegará com mais preparo, mais maturidade… e que chegue! Tenho muito sonhos, fé, disposição, coragem e ousadia para realizá-los", declarou Claudia Leitte.