Cresceu! Filho de Claudia Leitte surge gigante cozinhando para a família

Em vídeo, filho de Claudia Leitte aparece cozinhando para a família e impressiona com tamanho

A cantora Claudia Leitte encantou os seguidores nesta quinta-feira, 03, ao compartilhar um vídeo de sua vida pessoal. No registro, a famosa mostrou o filho mais velho, Davi Pedreira, de 13 anos, cozinhando para a família e o garoto impressionou com seu tamanho.

Bem alto, o primogênito da famosa apareceu preparando um jantar na cozinha luxuosa da mãe. Os irmãos, Bela Pedreira, de 4 anos, e Rafael Pedreira, de 9 anos, também apareceram no vídeo ao surgirem conferindo o que o mais velho estava fazendo.

"Qual a sua comida favorita? Não se empolgue e escreva só uma, por favor! Meus filhos gourmets", brincou a artista na legenda. Nos comentários, os fãs notaram o crescimento dos filhos da cantora. "Davi tá lindo e gigante", disseram. "Fofos", elogiaram.

Os três filhos são fruto do casamento de Claudia Leitte com Márcio Pedreira. Discreta com sua vida pessoal, recentemente, ela encantou ao exibir cliques raros da família durante seu aniversário com uma festa em casa.

Claudia Leitte sobre relação com o marido após quase duas décadas: 'Eternos namorados'

Claudia Leitte, conhecida por sua carreira na música, também equilibra o trabalho com a maternidade e o casamento de quase duas décadas. A cantora, que se apresentou no Micareta é casada com Márcio Pedreira desde 2007, com quem teve três filhos, Davi, Rafael e Bela. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista compartilhou detalhes do relacionamento com o marido e declarou que o casal sempre encontra um espaço na rotina para momentos de romance: "Eternos namorados".

"Somos muito parceiros. Desde sempre! Nós temos as mesmas atividades e responsabilidades como pais de três, nos dividimos e nos apoiamos sempre que necessário, mas não deixamos de ter nosso momento de eternos namorados", compartilhou Claudia Leitte .