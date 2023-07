Claudia Leitte mostra fotos de seu aniversário e filhos roubam a cena: 'Tão grande'

Eles cresceram! Claudia Leitte mostra como foi comemoração de seu aniversário e choca ao surgir com os filhos gigantes

A cantora Claudia Leitte comemorou seus 43 anos no último dia 10 de julho. Para celebrar mais um ano de vida, a família da artista preparou um jantar mega especial e muito animado. Nesta quinta-feira, 13, a famosa mostrou os cliques do evento com seus amores.

Deslumbrante, a aniversariante surgiu curtindo muito o momento em grande estilo. Claudia Leitte apostou em um conjunto de cropped e saia de cor preta para soprar as velinhas na reunião em sua casa.

Ao exibir os cliques com a filha, Bela Pedreira, de 4 anos, e com os outros filhos, Davi, de 13 anos, e Rafael, de 9, a loira impressionou ao revelar como eles cresceram. Discreta, raramente ela mostra os herdeiros ou outros parentes.

"Minha família fez um jantar de aniversário pra mim… virou uma balada. Deus é muito bom!

Obrigada, pessoal, por todo carinho que ainda estou recebendo, por celebrarem minha vida e por me verem além do que uma câmera poderia registrar", contou ela.

E continuou o agradecimento: "Muito grata por me ajudarem, em muitos momentos- ainda que nem saibam- a escrever linhas importantes da minha história, a seguir em frente, e a superar os inevitáveis obstáculos dessa vida. Ps. Vou terminar de ler as mensagens de vocês que me marcaram. Te amos".

Nos comentários, a artista recebeu várias mensagens pelo seu aniversário e alguns internautas notaram o crescimento dos filhos. "Davi tão grande, Bela tão linda, Rafael lindo demais", elogiaram os fãs.

Veja as fotos do aniversário de Claudia Leitte:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Leitte (@claudialeitte)

Claudia Leitte sobre relação com o marido após quase duas décadas: 'Eternos namorados'

Claudia Leitte, conhecida por sua carreira na música, também equilibra o trabalho com a maternidade e o casamento de quase duas décadas. A cantora, que se apresentou no Micareta é casada com Márcio Pedreira desde 2007, com quem teve três filhos, Davi, Rafael e Bela. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista compartilhou detalhes do relacionamento com o marido e declarou que o casal sempre encontra um espaço na rotina para momentos de romance: "Eternos namorados".

"Somos muito parceiros. Desde sempre! Nós temos as mesmas atividades e responsabilidades como pais de três, nos dividimos e nos apoiamos sempre que necessário, mas não deixamos de ter nosso momento de eternos namorados", compartilhou Claudia Leitte .