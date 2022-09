De macacão justíssimo, Fernanda Paes Leme exibe decote marcado com estilo: ''Gata''

Apresentadora Fernanda Paes Leme impressionou ao deixar silhueta evidente em look colado deslumbrante

CARAS Digital Publicado em 13/09/2022, às 08h57

A apresentadora Fernanda Paes Leme (39) deu um show de estilo e muito beleza ao fazer fotos com um look escolhido para gravar seu podcast com Giovanna Ewbank (35). Usando uma peça justíssima ao corpo, ela roubou a cena com uma silhueta impecável.

Nos registros compartilhados pela famosa na rede social, a artista chamou a atenção ao esbanjar um corpaço escultural e um decote marcado em um macacão estampado. Bem elegante, a roupa foi combinada com sapatos vermelhos.

Inclusive, Fernanda Paes Leme apostou em lábios também vermelhos e arrasou. "O #QuemPodePod dessa semana já não é um mistério. Quem viu spoiler por aí?! Agora fiquem com meu lookinho babado e a lembrança que amanhã tem o episódio novinho no @Gioh_Oficial", disse ela na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram admirados com tanta beleza da famosa. "Uau! Que gata!", exclamaram os fãs. "Muito linda", escreveram outros.

Ainda nas últimas semanas, Fernanda Paes Leme desistiu de ser ruiva e resolveu mudar o visual novamente. Em um vídeo, ela exibiu toda a transformação e encantou com o resultado.

Fernanda Paes Leme faz revelações em seu podcast

Comandando um podcast ao lado de Giovanna Ewbank, recentemente, Fernanda Paes Leme teve um segredo revelado pela convidada Angélica (48). Na ocasião, a loira contou que Fepa ficou com um cantor nos bastidores de seu casamento com Luciano Huck (50).

Também no podcast, o Quem Pode, Pod,Fernanda Paes Leme contou que teve uma briga com o diretor global Boninho (60). Segundo ela, o desentendimento aconteceu no passado e até lhe rendeu um block do marido de Ana Furtado (48) no Twitter.

“Curiosamente eu fui até chamada para o BBB 20. O Luciano Rabelo [diretor] me ligou e aí minha resposta para ele foi: 'rá rá rá'. Eu falei: sou fã do programa, não posso entrar. Foi muito louco. Fiquei um pouco tentada por um motivo, que... Eu e Boninho, a gente é meio brigado, né?”, declarou.

