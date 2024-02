Neymar Jr é comparado com Rodriguinho. Saiba o motivo!

Internautas fazem comentários sobre o corpo de Neymar Jr após ele voltar aos campos e até apontam semelhança com Rodriguinho

O jogador de futebol Neymar Jr foi alvo de críticas para sua forma física após voltar aos campos de futebol.

Depois de ficar afastado para se recuperar de uma cirurgia, ele se reapresentou ao time Al Hilal e as primeiras imagens foram compartilhadas nas redes sociais. Com isso, os internautas não perdoaram a nova forma dele e até o compararam com o cantor Rodriguinho, que está no BBB 24, por causa do cabelo no estilo 'nevou' e dos quilos a mais.

No X, antigo Twitter, os internautas fizeram comentários sobre o atleta. “Esse é o Neymar mesmo? Ou o Rodriguinho do BBB?”, disse um deles. “Rodriguinho saiu do BBB e foi treinar no Al Hilal?”, perguntou outro. “Neymar tá parecendo o Rodriguinho”, declarou mais um. “Neymar tirou uns dias para fazer Cover de Rodriguinho”, escreveu mais um.

Neymar tá a lata do Rodriguinho



pic.twitter.com/ihz6N534a6 — Vanessa da Lua (@tocaproguip) February 15, 2024

Esse é o Neymar mesmo? Ou o Rodriguinho do BBB? pic.twitter.com/kQIjjcrgA1 — Apollo ⚽️ GOOOL DO ROMERO 🇵🇾 🎯 💰 (@CaptApolloAdama) February 15, 2024

neymar tirou uns dias pra fazer cover do rodriguinho, depois ainda fica putinho quando falam do shape dele kkkkkkk https://t.co/45ZYtYE9qd — thaiᶜʳᶠ (@tuitathai13) February 15, 2024

Neymar Jr surge com a ex em nova foto

O jogador de futebol Neymar Jr fez uma rara aparição ao lado da ex-namorada, a influenciadora digital Bruna Biancardi. Os dois estão separados há alguns meses, mas seguem com uma boa convivência por causa da filha deles, Mavie, de quase 4 meses de vida. Porém, eles quase não aparecem juntos nas redes sociais.

Tanto que uma foto deles no mesmo local viralizou na internet nesta sexta-feira, 2. Os dois foram fotografados ao lado de amigos na festa de aniversário do filho de um dos amigos dele, Pedro Lopes, em Santos, no litoral de São Paulo.

Na foto, Neymar e Bruna posaram sorridentes com os amigos enquanto ela segurava a filha no colo. Porém, eles ficaram distantes um do outro na hora do clique.

O fim do namoro deles foi anunciado em novembro de 2023 por meio de um post dela nas redes sociais.“Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigada”, afirmou ela.