Neymar Jr e Bruna Biancardi fazem rara aparição juntos. Veja a foto completa!

Pais de Mavie, Neymar Jr e Bruna Biancardi aparecem juntos em foto com os amigos e a filha em noite de festa no litoral de São Paulo

O jogador de futebol Neymar Jr fez uma rara aparição ao lado da ex-namorada, a influenciadora digital Bruna Biancardi. Os dois estão separados há alguns meses, mas seguem com uma boa convivência por causa da filha deles, Mavie, de quase 4 meses de vida. Porém, eles quase não aparecem juntos nas redes sociais.

Tanto que uma foto deles no mesmo local viralizou na internet nesta sexta-feira, 2. Os dois foram fotografados ao lado de amigos na festa de aniversário do filho de um dos amigos dele, Pedro Lopes, em Santos, no litoral de São Paulo.

Na foto, Neymar e Bruna posaram sorridentes com os amigos enquanto ela segurava a filha no colo. Porém, eles ficaram distantes um do outro na hora do clique.

O fim do namoro deles foi anunciado em novembro de 2023 por meio de um post dela nas redes sociais.“Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigada”, afirmou ela.

Madrinha de Mavie é internada

Madrinha de batismo da pequena Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, a estrela Hanna Carvalho surpreendeu ao contar que foi internada às pressas no último final de semana. Em um depoimento nas redes sociais, ela revelou que passou por uma cirurgia para retirar as próteses de silicone das mamas após ser diagnosticada com uma infecção avançada.

Ela contou que sentiu dor na região das mamas, falou com sua médica e recebeu a orientação de se internar rapidamente para realizar a cirurgia. Agora, ela já recebeu alta hospitalar e está descansando em casa.

"Finalmente em casa depois de seis dias no hospital. Vou explicar rápido o que aconteceu. Minha prótese encapsulou. Até aí, ok, continuei vivendo. Só que ela começou a gerar muita dor. E eu comecei a largar mão, não fui atrás. Dez dias atrás, a inflamação foi crescendo e ficou do tamanho de uma ameixa pequena. No domingo, estava com sangue e pus. Na hora, eu liguei para a doutora. Eu sou teimosa, não fui atrás, demorei. E ela falou: ‘Hanna, vai agora para o Einstein e já vai operar. A infecção está muito pesada'. O medo era da infecção chegar à rede sanguínea, aí seria muito mais complicado”, disse ela.

Então, ela falou sobre a ida ao hospital. "Domingo, eu saí do casamento e fui direto para o hospital. Cheguei no hospital e já fui direto para a cirurgia. A doutora falou: ‘A gente vai ter que tirar a prótese’. Tirei as duas próteses, estou sem nada porque o foco era eliminar a infecção, que podia se transformar me algo bem maior. Graças a Deus deu tudo certo. Mas assim, vão atrás das coisas, vejam os sinais. Deus está sempre comigo, podia ter sido muito pior. E a gente nunca acha que vai vir o pior, vai deixando e, quando vê, já está um negócio bizarro”, declarou.

Hanna ainda contou que vai passar por uma nova cirurgia estética nos seios em breve. "Agora vou ficar no antibiótico sete dias, vida normal. Daqui três meses, eu faço a parte estética da minha mama. Eu não vou voltar a colocar a prótese. Depois eu conto o que vou fazer, é outro procedimento. Até lá é esperar a cicatrização completa. Odeio ficar no hospital”, afirmou.