Endrick toma atitude após enfrentar especulações de traição da namorada na web

Jogador de futebol Endrick sai em defesa e bloqueia jornalista que especulou traição da namorada com personal trainer em suas redes sociais

O jogador de futebol Endrick tomou uma decisão drástica após enfrentar especulações de traição envolvendo sua namorada, a influenciadora digital Gabriely Miranda. Segundo o jornal O Globo, o atleta saiu em defesa da amada e bloqueou um jornalista que especulou uma suposta infidelidade com um personal trainer em suas redes sociais.

Na rede social X, antigo Twitter, uma jornalista decidiu compartilhar um 'alerta' sobre o relacionamento do jogado de futebol. Em sua publicação, ele colocou alguns prints de supostos comentários do treinador para a influenciadora digital. Nos recados, o personal trainer aparece elogiando a beleza da namorada do craque algumas vezes.



“Depois do caso Belo, acho que o Endrick deveria ficar de olho no personal da futura esposa”, disse o seguidor, que mencionou o relacionamento entre Gracyanne Barbosa e o personal trainer Gilson de Oliveira após a separação com Belo. Acontece que a mensagem do jornalista não teria passado despercebido pelo jogador de futebol.

Diante das especulações, Endrick decidiu mostrar que os rumores são infundados e supostamente bloqueou o perfil do seguidor, que compartilhou em suas redes sociais: “A gente tenta ajudar e é isso que recebe em troca”, o jornalista ironizou em resposta depois de ter seu perfil bloqueado pelo jogador de futebol e viralizou na rede social.

A gente tenta ajudar e é isso que recebe em troca pic.twitter.com/jAYTC96ksd — Felipe Leme (@LEME12) May 10, 2024

Vale mencionar que até o momento, Endrick e Gabrielly Miranda não se manifestaram sobre a polêmica. Inclusive, essa não foi a única controvérsia que o casal se envolveu recentemente. Na semana passada, a família do jogador de futebol chamou atenção após circularem rumores sobre uma suposta desavença entre sua mãe e sua namorada.

Os rumores de um desentendimento começaram depois que Cintia Ramos, mãe do jogador, e sua namorada, Gabriely discordaram sobre os planos para o futuro dele em uma entrevista na Globo no ‘Conversa com Bial'. Na ocasião, Endrick falou sobre o desejo de casar e ter filhos com a modelo e influenciadora, mas sua mãe contrariou as declarações.

“Os dois são muito novos para casar porque têm muitas coisas pela frente", Cíntia foi sincera durante a entrevista e jogou um balde de água fria nos planos do filho. Gabriely foi questionada sobre se mudar para Europa com o jogador, com quem namora há apenas sete meses e desconversou. Após a entrevista, a mãe do jogador também cortou a nora de uma foto.

Endrick manda mensagem para a mãe em meio à polêmica:

Recentemente, a família do jogador de futebol Endrick se envolveu em uma polêmica após circularem rumores sobre uma suposta desavença entre sua mãe, Cintia Ramos, e sua namorada, Gabriely Miranda. Em meio a controvérsia, o craque ignorou os boatos e aproveitou para compartilhar um recado e declarar seu amor à mãe neste domingo, 12.