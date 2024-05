Endrick surpreende com mensagem para a mãe em meio à polêmica com a namorada

Jogador de futebol Endrick presta homenagem para sua mãe e ignora polêmica em torno de seu relacionamento com Gabriely Miranda; entenda

Recentemente, a família do jogador de futebol Endrick se envolveu em uma polêmica após circularem rumores sobre uma suposta desavença entre sua mãe, Cintia Ramos, e sua namorada, Gabriely Miranda. Em meio a controvérsia, o craque ignorou os boatos e aproveitou para compartilhar um recado e declarar seu amor à mãe neste domingo, 12.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Endrick, que atualmente defende o Palmeiras, publicou uma foto ao lado de Cintia para comemorar o Dia das Mães. No registro, o craque aparece posando com a matriarca em um momento muito especial para a família, quando o adolescente ganhou o prêmio de revelação no ESPN Bola de Prata.

Na legenda, o jogador de futebol, que já tem contrato com o Real Madrid e deve se mudar para Europa assim que completar 18 anos, publicou uma declaração singela, mas repleta de significado: “Feliz dia das mães!! Cintia Ramos, te amo!”, o craque homenageou sua mãe mesmo em meio a polêmica em torno de seu relacionamento.

Endrick se declara para mãe em meio a polêmica com a namorada - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que no último sábado, 11, Endrick compartilhou um clique com sua namorada e se declarou para ela na legenda: “Eu, você e Deus”, ele escreveu depois que ela publicou um registro com a mesma frase. É válido mencionar também lembrar que até o momento, tanto o casal, quanto a família não se pronunciaram sobre a controvérsia.

Para quem não acompanhou, os rumores de um desentendimento começaram depois que Cintia, mãe do jogador, e sua namorada, Gabriely discordaram sobre os planos para o futuro dele em uma entrevista na Globo no ‘Conversa com Bial'. Na ocasião, Endrick falou sobre o desejo de casar e ter filhos com a modelo e influenciadora, mas sua mãe contrariou as declarações.

“Os dois são muito novos para casar porque têm muitas coisas pela frente", Cíntia foi sincera durante a entrevista e jogou um balde de agua fria nos planos do filho. Gabriely foi questionada sobre se mudar para Europa com o jogador, com quem namora há apenas sete meses e desconversou. Após a entrevista, a mãe do jogador também cortou a nora de uma foto.

Eita e esse climão entre a namorada do Endrick e a mãe dele pic.twitter.com/FFBJTCPupB — Garoto do blog (@garotxdoblogofc) May 7, 2024

Mãe da namorada de Endrick manda recado:

Parece que a polêmica em torno do jogador de futebol Endrick ganhou um novo capítulo na última quarta-feira, 7. A mãe de Gabriely Miranda, namorada do atleta, compartilhou um recado em suas redes sociais após a controvérsia envolvendo a sogra da filha. Na mensagem, ela enfatizou a importância de ignorar aqueles que te fazem mal; confira o recado!