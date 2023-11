Tata Werneck celebra aniversário de Rafa Vitti: ‘Achei que nunca fosse durar tanto tempo’

Tata Werneck faz declaração para o marido, que completa 28 anos nesta quinta-feira, dia 2

Tata Werneck começou a quinta-feira, 2, celebrando o aniversário de Rafael Vitti em seu perfil na rede social. A atriz deixou uma declaração divertida para o amado, que completa 28 anos. Ela brinca com o fato de tudo o que achava que não ia acontecer e "quebrou a cara".

"Hoje é aniversário do nosso amor, papai Rafa. Achei que nunca fosse me referir ao pai da minha filha como papai. Achei que nunca fosse durar tanto tempo. Achei que nunca fôssemos permanecer depois da pandemia. Achei que você nunca fosse se tornar um rambo de tanto malhar. Achei que nunca fosse ouvir conselhos de alguém mais novo. Achei que nunca fosse fazer novela com você e achar legal. Achei que não iria continuar te achando lindo depois daquela fase que você usou um mega hair mal colocado. Feliz do 'achei que nunca'. Saúde, paz, sucesso e amor!", começou.

Logo após a mensagem, Tata fez uma "exigência"e pede para Rafa voltar a cozinhar. Segundo ela, isso foi uma das armas que o ator utilizou para conquistá-la: "E que você volte a cozinhar. Pra conquistar, fazia aquele macarrão. Hoje não tá fazendo nem queijo quente", brincou.

O ator agradeceu a publicação deixando um “Te amo”, nos comentários. Os dois estão casados desde 2019 e são pais de uma menina, Clara Maria, que acaba de completar 4 anos de idade.

Tata Werneck revela previsão que recebeu de astrólogo

No programa Assim Como a Gente, de Fátima Bernardes, no GNT, Tata Werneck surpreendeu ao contar que recebeu a previsão de um astrólogo sobre o seu casamento com o ator.

Tata contou que um astrólogo disse que ela iria conhecer um homem com iria se casar pouco antes dela conhecer o atual marido. “Fui em um astrólogo. E um ano antes ele me falou: ‘Em janeiro você vai conhecer o cara que você vai se casar’. Fui em um negócio e encontra o Rafa de regata, e falei: ‘Não, imagina. É o menino de Malhação. Jamais’”, contou ela.

Então, a artista ligou de novo para o astrólogo. “Eu falei: ‘Olha, conheci um menino de Malhação’, e o profissional disse que era ele. Mas é Rafa Vitti!. A gente fez verdade ou consequência, e aí ele [Rafa] falou assim: ‘O que eu posso fazer? Eu tenho 22 anos, fico excitado o dia inteiro’, algo assim. Aquilo ficou na minha cabeça, Fátima! Você está entendendo?”, relembrou.