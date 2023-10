Famosos levam os filhos para o aniversário da filha de Tata Werneck e Rafael Vitti

Tata Werneck e Rafael Vitti reúnem os amigos famosos e seus filhos na festa de aniversário da filha, Clara Maria

A atriz Tata Werneck e seu marido, o ator Rafael Vitti, aproveitaram a tarde deste domingo, 29, para realizarem a festa de aniversário da filha, Clara Maria, que completou 4 anos de idade A comemoração aconteceu em um buffet no Rio de Janeiro e contou com a decoração inspirada no universo das Princesas da Disney.

A festa contou com a presença de vários amigos famosos da família, incluindo Fabiula Nascimento, Emilio Dantas, Leandro Lima e Tata Werneck.

Clara Maria completou a nova idade no dia 23 de outubro e ganhou homenagens dos pais nas redes sociais. Rafal Vitti compartilhou várias fotos da herdeira nos stories do Instagram. Enquanto isso, Tata Werneck se declarou para a herdeira.

“Hoje é aniversário da menina que me fez mulher. Você mesma me disse: ‘Mamãe, do meu lado você vira criança’. Do seu lado eu tenho vontade de me ajoelhar pra agradecer a Deus a benção de ter você como minha filha como você. Eu te amo muito. Você é meu grude. Meu amor maior. Daqui a 3 anos vou poder usar sapatos e a mamãe vai poder te ensinar sobre a lei do retorno das maquiagens. Te amo minha bebê. Minha vida, minha deusa. Acordei hoje 1 da manhã e ficamos desde então conversando. Até que enfim um papo sincero”, disse ela.

Fotos: Webert Belicio / AgNews

Passeio de Tata Werneck e Clara Maria

A atriz e apresentadora Tata Werneck aproveitou a noite desta terça-feira, 3, para curtir um passeio na companhia de sua filha, Clara Maria, fruto do casamento com o ator Rafael Vitti. As duas foram flagradas enquanto circulavam pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro.

De mãos dadas com a mãe coruja, Clara esbanjou fofura ao surgir com um look colorido e um sorriso encantador no rosto. Além disso, a menina ainda curtiu um passeio de carrinho elétrico com a ajuda da mãe.

Foto: Adão / AgNews