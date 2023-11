Tata Werneck revela previsão que recebeu de astrólogo

Casada com Rafael Vitti, Tata Werneck surpreende ao contar sobre previsão de astrólogo sobre sua vida pessoal

A apresentadora Tata Werneck surpreendeu ao contar que recebeu a previsão de um astrólogo sobre o seu casamento com o ator Rafael Vitti. Os dois estão casados desde 2019 e são pais de uma menina, Clara Maria, que acaba de completar 4 anos de idade.

No programa Assim Como a Gente, de Fátima Bernardes, no GNT, Tata contou que um astrólogo disse que ela iria conhecer um homem com iria se casar pouco antes dela conhecer o atual marido. “Fui em um astrólogo. E um ano antes ele me falou: ‘Em janeiro você vai conhecer o cara que você vai se casar’. Fui em um negócio e encontra o Rafa de regata, e falei: ‘Não, imagina. É o menino de Malhação. Jamais’”, contou ela.

Então, a artista ligou de novo para o astrólogo. “Eu falei: ‘Olha, conheci um menino de Malhação’, e o profissional disse que era ele. Mas é Rafa Vitti!. A gente fez verdade ou consequência, e aí ele [Rafa] falou assim: ‘O que eu posso fazer? Eu tenho 22 anos, fico excitado o dia inteiro’, algo assim. Aquilo ficou na minha cabeça, Fátima! Você está entendendo?”, relembrou.

“Ele ficou dois meses atrás de mim, e eu falei: ‘Não quero!’. Só que aí eu já estava apaixonada. Eu fui pra Disney com o Paulo Gustavo, e o Paulo disse: ‘Você já está gostando dele, Tata’. Eu voltei antes, em um voo com a Larissa Manoela. Eu lutei muito contra isso. Essa coisa do mais novo, me zoavam muito. Eu ficava envergonhada de estar com um cara mais novo”, completou.

Werneck ainda relembrou o que falou para Rafa. “E também falava para ele: ‘Você tem que viver muita coisa que eu já vivi, sabe? Eu não quero que você pule essas etapas’. Eu terminei com ele antes de começar a namorar. Eu falei: ‘Acabou’. E ele: ‘Mas a gente não tem nada’. Mas eu quero dizer que acabou’, respondi. Eu queria tirar aquilo da minha frente”. Mesmo assim, o romance engatou e eles estão juntos até hoje.

Passeio de Tata Werneck e Clara Maria

A atriz e apresentadora Tata Werneck aproveitou a noite desta terça-feira, 3, para curtir um passeio na companhia de sua filha, Clara Maria, fruto do casamento com o ator Rafael Vitti. As duas foram flagradas enquanto circulavam pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro.

De mãos dadas com a mãe coruja, Clara esbanjou fofura ao surgir com um look colorido e um sorriso encantador no rosto. Além disso, a menina ainda curtiu um passeio de carrinho elétrico com a ajuda da mãe.

Foto: Adão / AgNews