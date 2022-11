Sabrina Sato revela look para a festa de aniversário da filha Zoe: “A mamãe também se montou”

A apresentadora Sabrina Sato apostou na beleza e elegeu look colorido para comparecer na festa de aniversário da filha Zoe

Neste domingo, 27, Sabrina Sato (41) e o marido Duda Nagle (39) celebraram o aniversário de quatro anos da filha Zoe com uma luxuosa festa.

Após revelar em seu Instagram o divertido look de filha para comemorar a nova idade, foi a vez da apresentadora mostrar seu visual.

Sabrina surgiu com uma peça única estampada com bolinhas coloridas e um sapato vermelho com pelos. A apresentadora do "Saia Justa" também mudou o cabelo para o evento, e o pintou com cores como laranja.

“A mamãe também se montou para festejar”, escreveu a famosa na legenda da foto em que aparecia duplicada.

Os seguidores de Sabrina adoram o clique e rasgaram elogios nos comentários! “Belíssima”, escreveu um seguidor. E outra fã comentou: “Deusa”.

Linda!

Zoe recebeu diversos elogios após Sabrina compartilhar fotos do look da primogênita para a festa em suas redes sociais.

A menina apareceu usando um vestido longo de tule, todo colorido e com asas. Ela também compôs o look com uma tiara de unicórnio e tênis.