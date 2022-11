Filha de Sabrina Sato e Duda Nagle ganha festa luxuosa em seu aniversário de 4 anos; veja os detalhes

Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, comemorará o aniversário de quatro anos com uma festa luxuosa

Zoe, filha de Sabrina Sato (41) e Duda Nagle (39), completará quatro anos de vida na próxima terça-feira, 29, mas comemorá a data especial com uma festa luxuosa neste domingo, 27.

A celebração acontecerá na casa de festa Planet Mundi, em Moema, São Paulo, com o tema 'Terra Encantada'. O local do evento está decorado com muitos balões coloridos, unicórnios, fadas e detalhes que remetem ao mundo de fantasias.

A dona da festa ainda não chegou ao local do evento, mas nos Stories do Instagram, Sabrina contou que a herdeira está se preparando para o evento. "Zozo já começou a se arrimar pra comemorar seu niver", avisou a apresentadora.

Confira os detalhes da festa de aniversário da filha de Sabrina e Duda:

