Sabrina Sato mostra detalhes do look de Zoe para sua festa de aniversário

A filha de Sabrina Sato ganhou uma festa luxuosa para comemorar seu aniversário de quatro anos

Sabrina Sato(41) encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes do look de Zoe para sua festa de quatro anos, que acontece neste domingo, 27.

Nas imagens publicadas no feed do Instagram da apresentadora, a menina aparece usando um vestido longo de tule, todo colorido e com asas. Ela também compôs o look com uma tiara de unicórnio e tênis.

Ao dividir as fotos da filha, Sato se declarou para a herdeira, que fará aniversário na próxima terça-feira, 29. "Viva o amor da minha vida #Zoe4Anos", escreveu a mulher do ator Duda Nagle (39) na legenda da publicação.

A festa de Zoe acontece na casa de festa Planet Mundi, em Moema, São Paulo, com o tema 'Terra Encantada'. O local foi decorado com muitos balões coloridos, unicórnios, fadas e detalhes que remetem ao mundo de fantasias.

Confira as fotos do Look de Zoe, filha de Sabrina Sato:

