Renata Dominguez comemora aniversário de 43 anos com clique encantador ao lado da filha

Nas redes sociais, a atriz Renata Dominguez falou sobre comemorar o aniversário no Dia Internacional da Mulher

Nesta quarta-feira, 8, Renata Dominguez completou 43 anos e comemorou a data especial fazendo uma reflexão, já que faz aniversário no Dia Internacional da Mulher.

Em seu perfil no Instagram, a atriz publicou a foto de um ensaio fotográfico encantador que realizou com a filha, Giulia (dois meses), fruto de seu relacionamento com Leandro Gléria (34), e falou sobre a felicidade de comemorar mais um ano de vida em um dia tão importante.

"Comemorar o aniversário no #DiaDaMulher é uma responsabilidade muito grande. A mulher é um dos seres mais sublimes e mais complexos que existe. É uma honra dividir o meu “parabéns” com todas as mulheres do mundo. Meu aniversário tem peso duplo. Me sinto homenageada", afirmou a artista no começo do texto.

Depois, Renata agradeceu todas as mensagens de felicitações que recebeu ao longo do dia e também parabenizou as seguidoras. "Muito obrigada por todas as mensagens de carinho que tô recebendo hoje!! Amo vocês. Viva eu. Feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres incríveis que me acompanham aqui!!!! Vocês são muito f****!!!!", finalizou.

Confira a publicação de Renata Dominguez sobre seu aniversário:

Renata Rodriguez mostra a filha sorrindo

Na última segunda-feira, 6, Renata Dominguez explodiu o fofurômetro ao publicar um novo clique da filha, Giulia, que completou dois meses no dia 28 de fevereiro. No clique publicado no Instagram, a menina aparece dando um lindo sorriso, e a mamãe coruja se derreteu pelo momento. "Adivinha quem começou a sorrir? (Agora ela consegue o que quer de mim kkkk)", confessou a artista ao mostrar a herdeira usando um macacão azul com estampa de ursinhos.

