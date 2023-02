Renata Dominguez se derrete ao comemorar o segundo mês da filha, Giulia: "Amor da vida da mamãe"

Com cliques inéditos, a atriz Renata Dominguez se declarou para a filha ao comemorar seu segundo mês de vida

Giulia, filha de Renata Dominguez (42) e Leandro Gléria (34), completou dois meses de vida nesta terça-feira, 28, e a mamãe coruja fez questão de comemorar a data na web.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou três fotos em que a herdeira aparece dormindo, usando uma blusinha com ursinhos estampados, uma calça e um tênis rosa. Além disso, a menina também surgiu com uma touca com laço na cabeça.

Na legenda da publicação, a mamãe de primeira viagem se declarou para Giulia. "2 meses da minha maior benção na Terra. Parabéns, amor da vida da mamãe!!!! Vocês vão me perdoar mas nessa foto sou eu todinha!! A 2ª foto é a verdadeira Giulia com 2 meses kkkkkk Agora eu também tenho 'minha benção'", se derreteu a atriz.

Os seguidores ficaram encantados com os cliques. "Fofura", disse uma fã. "Coisinha linda. Da vontade de apertar", confessou outra. "Parabéns, Deus abençoe com muita saúde e bênção", falou uma seguidora. "Uma princesa linda. Que Deus abençoe", comentou mais uma.

Confira a publicação de Renata Dominguez no mesversário da filha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Domínguez (@re_dominguez)

Último clique grávida

Recentemente, Renata Dominguez encantou os fãs ao relembrar alguns registros inéditos da gravidez de Giulia, sua filha com o ator Leandro Gleria. Em clima de #tbt em seu perfil no Instagram, a artista dividiu com os fãs uma série de cliques especiais onde aparece sem maquiagem, completamente nua, cobrindo apenas os seios e exibindo o barrigão, horas antes da herdeira vir ao mundo, no dia 28 de dezembro de 2022.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!