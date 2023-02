Sem roupa, Renata Dominguez relembra último clique antes do parto: “Linda como sempre!”

Do jeitinho que veio ao mundo, Renata Dominguez compartilhou seu último registro da gravidez; veja

Mamãe de primeira viagem, Renata Dominguez (42) encantou os fãs nas redes sociais na última quarta-feira, 15, ao relembrar alguns registros inéditos da gravidez de Giulia, sua filha com o ator Leandro Gleria.

Em clima de #tbt em seu perfil no Instagram, a artista dividiu com os fãs uma série de cliques especiais onde aparece sem maquiagem, completamente nua, cobrindo apenas os seios e exibindo o barrigão, horas antes da herdeira vir ao mundo, no dia 28 de dezembro de 2022.

"Alguém sabe me dizer quanto tempo leva para uma barriga desse tamanho voltar ao normal? Porque meu corpo continua 'grávido'! Foto tirada dia 28 de dezembro de 2022, horas antes da Giulia nascer", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, muitas seguidoras da artista se identificaram com a situação pós-parto: “Também quero saber!””, “Vai voltar ao normal minha lindaaa, calma”, “Fica tranquila, tudo no seu tempo. Curta MUITO sua bebê, passa rápido!”, disseram algumas delas.

Ainda na última semana, Renata Dominguez encantou os seguidores das redes sociais ao dividir com os fãs um vídeo mostrando os detalhes de uma ensaio fotográfico que realizou em família.

"É muito amor num vídeo só!!!! E muita gratidão por estarmos vivendo esse sonho juntos, em família, do jeitinho que a gente sonhou!! Felicidade só é real quando compartilhada com quem a gente mais ama nessa vida. Vocês são tudo o que eu tenho de mais valioso!! Muito obrigada Deus por tanto!!!!!! Tudo por vocês… sempre!!", declarou a artista.