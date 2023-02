Renata Dominguez encanta ao mostrar ensaio fotográfico em família: "É muito amor"

A atriz Renata Dominguez encantou os seguidores ao compartilhar um vídeo com os detalhes do ensaio fotográfico

Renata Dominguez (42) encantou os seguidores das redes sociais na noite desta quinta-feira, 2, ao compartilhar um vídeo mostrando os detalhes de uma ensaio fotográfico que realizou em família.

As imagens foram feitas no dia em que Giulia, filha da atriz com Leandro Gléria (34), completou seu primeiro mês de vida, e contou com a participação de outros familiares do casal, inclusive Victoria, filha de um antigo relacionamento do ator.

No ensaio fotográfico, o casal aparece sorridente, com a herdeira do colo, e trocam beijos e olhares carinhosos. Ao dividir os registros encantadores com os seguidores, Renata celebrou o lindo momento que está vivendo.

"É muito amor num vídeo só!!!! E muita gratidão por estarmos vivendo esse sonho juntos, em família, do jeitinho que a gente sonhou!! Felicidade só é real quando compartilhada com quem a gente mais ama nessa vida. Vocês são tudo o que eu tenho de mais valioso!! Muito obrigada Deus por tanto!!!!!! Tudo por vocês… sempre!!", declarou a artista.

Giulia, aliás, completou 1 mês de vida no último sábado, 28, e Dominguez preparou uma festa intimista para comemorar a data. Ao compartilhar as fotos da celebração, que contou com a presença de alguns familiares, a mamãe coruja se derreteu.

"Há 1 mês amando como jamais pensei que fosse possível amar nessa vida!! Feliz 1 mês, minha ursinha!! Que papai do céu te proteja, abençoe, te blinde… Que toda energia direcionada a você seja filtrada em amor!! "Te amo" já nem expressa mais… Obrigada família por recarregar meu tanquinho de amor diariamente, por viver tudo nessa vida de mãos dadas comigo!!", disse a atriz na legenda da publicação.

