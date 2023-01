Ao lado da família, Renata Dominguez celebra o primeiro mês da filha: "Minha ursinha"

A atriz Renata Dominguez mostrou os detalhes da comemoração do primeiro mês da filha, Giulia, e se declarou para a bebê

Neste sábado, 28, Renata Dominguez (42) reuniu a família para comemorar o primeiro mês de vida da filha, Giulia, fruto de seu relacionamento com Leandro Gléria (34).

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz dividiu alguns registros da festa intimista, que estava decorada com vários balões rosas, e contou com um lindo bolo com um ursinho e balões rosas e dourados no topo.

Além disso, para a celebração, Giulia surgiu usando um macacão com a estampa de um urso, além disso, a mamãe completou o look com uma tiara de laço na cabeça. Já Renata optou por um vestido longo rosa e compôs o look com um blazer branco.

"Há 1 mês amando como jamais pensei que fosse possível amar nessa vida!! Feliz 1 mês, minha ursinha!! Que papai do céu te proteja, abençoe, te blinde… Que toda energia direcionada a você seja filtrada em amor!! “Te amo” já nem expressa mais… Obrigada família por recarregar meu tanquinho de amor diariamente, por viver tudo nessa vida de mãos dadas comigo!!", disse a atriz na legenda das fotos.

Confira as fotos do mesversário de Giulia:

Giulia veste look de criança da mãe

Recentemente, Renata Dominguez explodiu o fofurômetro ao dividir com os seguidores das redes sociais uma montagem em que mostra uma foto sua de quando era bebê e outra da filha, Giulia. Na imagem, as duas aparecem usando o mesmo vestido: um modelo rodado, laranja e branco.

Ao compartilhar a montagem no Instagram, a atriz revelou que usou o look há 42 anos, e ficou bastante feliz por ver a herdeira com a roupinha. "O mesmo vestido 42 anos depois… #MeuPrimeiroLook", se derreteu a mamãe coruja na legenda da publicação.

