Renata Dominguez veste a filha com roupa de quando era bebê: "42 anos depois"

A atriz Renata Dominguez encantou os fãs ao mostrar um montagem em que ela e a filha usam o mesmo vestido

Renata Dominguez (42) explodiu o fofurômetro ao dividir com os seguidores das redes sociais uma montagem em que mostra uma foto sua de quando era bebê e outra da filha, Giulia, fruto de seu relacionamento com Leandro Gléria (34).

Na publicação, as duas aparecem usando o mesmo vestido: um modelo rodado, laranja e branco. A filha da atriz, também surgiu com uma tiara de laço na cabeça e uma sandália.

Ao compartilhar a montagem no Instagram, Dominguez revelou que usou o look há 42 anos, e ficou bastante feliz por ver a herdeira com a roupinha. "O mesmo vestido 42 anos depois… #MeuPrimeiroLook", se derreteu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram encantados com as fotos. "Que fofura", disse uma internauta. "Ela tá igualzinha a você! Muita saúde e amor para sua filha linda!", escreveu outra. "Que sensacional vocês terem guardado um vestido seu. Aliás, Giulia é muito parecida com você!", falou uma fã.

Renata Dominguez celebra 3 semanas da filha

Recentemente, Renata Dominguez encantou os seguidores das redes ao compartilhar um clique encantador da filha, Giulia. No registro publicado no feed do Instagram, a menina, que está com três semanas de vida, aparece deitada no colo da mamãe, após a amamentação, usando apenas a fralda e uma tiara de laço na cabeça. "São 3 semanas de vida tentando fazer a mamãe aqui entender que é muito mais fácil posar do que acordar…", refletiu a mamãe de primeira viagem.

