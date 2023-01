Renata Dominguez encanta ao compartilhar clique inédito da filha, Giulia: "Uma bonequinha"

A atriz Renata Dominguez comemorou as três semanas de vida da filha, Giulia, com um clique encantador

A atriz Renata Rodrigues (42) encantou os seguidores das redes ao compartilhar um clique encantador da filha, Giulia, fruto de seu relacionamento com Leandro Gléria (34).

No registro publicado no feed do Instagram, a menina, que está com três semanas de vida, aparece deitada no colo da mamãe, após a amamentação, usando apenas a fralda e uma tiara de laço na cabeça.

Ao compartilhar a imagem, Dominguez falou sobre as primeiras semanas da herdeira. "São 3 semanas de vida tentando fazer a mamãe aqui entender que é muito mais fácil posar do que acordar…", refletiu a mamãe de primeira viagem.

Os seguidores se derreteram com a postagem. "Que amor. Linda demais, Re", disse a atriz Juliana Silveira. "Uma bonequinha de porcelana. Apaixonada!!! Aproveite cada momento, passa tão rápido", escreveu uma fã. "Que linda sua filha, uma princesa. Que Deus abençoe vocês, família abençoada", falou mais uma.

Confira a foto da filha de Renata Dominguez:

Detalhes do quarto

Renata Dominguez compartilhou alguns detalhes da decoração do quarto de sua primeira filha, Giulia. As fotos foram feitas antes do nascimento da menina, que veio ao mundo um pouco antes do previsto, no final de dezembro do ano passado.

"O nascimento antecipado da Giulia acabou atropelando meus posts, mas não poderia deixar de compartilhar com vocês esse quartinho dos sonhos", disse a artista, mostrado o cômodo que é todo decorado em tons de rosa e branco, com detalhes de ursinhos em marrom e bege.

