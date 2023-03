Renata Dominguez mostra a filha sorrindo e brinca: "Agora ela consegue o que quer de mim"

A atriz Renata Dominguez explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar a filha, Giulia, sorrindo

Renata Dominguez (42) explodiu o fofurômetro ao publicar um novo clique da filha, Giulia, que completou dois meses no dia 28 de fevereiro.

No clique publicado no Instagram nesta segunda-feira, 6, a menina, fruto de seu relacionamento com Leandro Gléria (34) aparece dando um lindo sorriso, e a mamãe coruja se derreteu pelo momento.

"Adivinha quem começou a sorrir? (Agora ela consegue o que quer de mim kkkk)", confessou a artista ao mostrar a herdeira usando um macacão azul com estampa de ursinhos.

O clique encantou os fãs. "Que maravilhosa. Perfeita. Deus abençoe essa gostosura", disse uma seguidora. "Se antes já jogava um charme, imagina agora que sorri?", comentou outra. "Ahhhh coisa mais linda", escreveu uma fã. "Que fofura", falou mais uma.

Confira o clique da filha de Renata Dominguez sorrindo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Domínguez (@re_dominguez)

Ensaio fotográfico em família

Recentemente, Renata Dominguez encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos de um lindo ensaio fotográfico que realizou ao lado da sua família para comemorar o segundo mês de vida da filha, Giulia. Nos cliques inéditos, a atriz surgiu com a herdeira, que o marido, Leandro Gléria, e a enteada, Victoria, que aparece segurando a irmãzinha em um dos registros.

"Mês 2. Entre mamadas e trocas de fraldas e tempos de arrotar, entre choros e cochilos e canções de ninar, quanto mais a gente te acompanha de perto e te conhece melhor, mais nos apaixonamos por você @giuliadominguez!! Obrigada por me escolher para ser sua mãe. Que honra a minha!! Feliz mesversário, minha ursinha!!", falou a mamãe coruja.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!