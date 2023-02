Que dia! 5 de fevereiro é aniversário de Neymar Jr. e Cristiano Ronaldo

Dois dos maiores nomes do futebol atual, Neymar Jr. e Cristiano Ronaldo, fazem aniversário no mesmo dia

Aparentemente, para ser craque de futebol, basta nascer no dia 5 de fevereiro! Brincadeiras à parte, neste domingo, 5, dois dos maiores nomes do esporte atual celebram seus aniversários: o camisa 10 da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain, Neymar Jr. (31), e o camisa 7 da Seleção Portuguesa e do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo (38)!

Nas redes sociais, vários celebraram a data tão especial para esses dois grandes jogadores. “Saudações Alvinegras, Neymar Jr. O nosso eterno Menino da Vila”, escreveu o Santos ao parabenizar o atleta, revelado pelo clube da baixada. Nos comentários, torcedores comemoraram a data. “Ney, compra o Santos”, brincou um, devido a situação ruim do clube.

Já Neymar Pai, fez uma linda declaração ao filho. “Ao saírmos da Copa do Mundo fui me encontrar com você logo depois. Melhor dizendo, no dia seguinte. Estávamos sós, seus companheiros tinham deixado o hotel, todos rumo ao seus familiares. Encontrei você adoecido, debilitado, sem fome e com sua função intestinal desregulada. Mas o abatimento pior era você com a frustração pela eliminação da seleção”, começou.

“Conversamos, choramos juntos e sorrimos também. Percebi que ali não era o final e sim mais um recomeço em nossas vidas. Passamos o dia esperando o Slot para que nossa aeronave pudesse deixar o Catar rumo ao Brasil… foram longas horas e a autorização veio após as 21h. Pegamos todas as suas coisas, você discutindo, ‘deixa tudo aí, pai’, kkkkkkk. Mas tinha algo que não deixaria para trás. Observei o quadro na parede e tinha uma mensagem. Mensagem sua para você mesmo. É isso filho, é por aí… temos muito orgulho de nós! Feliz aniversário! Te amamos!!”, finalizou o pai do craque.

Já para o Robozão, o Al-Nassr, clube da Arábia Saudita pelo qual joga, mandou um parabéns especial para o craque. “Parabéns, Cristiano Ronaldo! Feliz aniversário para o melhor de todos os tempos”, escreveram eles na legenda, junto de um vídeo com diversos momentos divertidos do jogador.

E de forma inusitada, a equipe do youtuber Fred, do Canal Desimpedidos, que está na casa mais vigiada do Brasil, no Big Brother Brasil 23, também compartilhou um parabéns para CR7, visto que o influenciador é declaradamente muito fã do jogador, tendo até uma tatuagem na costela de sua assinatura. “O Cristiano, maior referência do Fredão, completa 38 anos nesse domingão e não tínhamos como deixar de parabenizá-lo! São mais de 20 anos de excelência no que se propõe a fazer e isso é algo que o Fred leva em consideração pra tentar ser diariamente a sua melhor versão”, escreveram, junto de um vídeo de momentos dos dois juntos.