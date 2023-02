BBB23: Fred, do Desimpedidos, revela ter beijado homens e fala sobre desejo em Gabriel Mosca

Youtuber Fred, do Desimpedidos, diz que beijou amigos e fala sobre Gabriel Mosca em Big Brother Brasil 23

Durante uma conversa com o lutador de MMA Antônio Cara de Sapato Jr., na última quinta-feira, 2, o youtuber Fred, do canal Desimpedidos, revelou já ter beijado a maioria de seus amigos fora da casa mais vigiada do Brasil.

“Não línguona, mas eu já dei muitos selinhos. Todos os meus amigos eu já beijei”, revelou o pai de Cris, fruto de seu relacionamento com a empresária e influenciadora, Bianca Andrade, dando detalhes sobre como foram suas experiências.

Além disso, o influenciador de futebol revelou que ficou surpreso por não ter ficado com o ator Gabriel Santana, o Mosca, dentro do confinamento. “Eu estou surpreso até, já era para eu ter te beijado”, disse Fred, na frente do famoso.

o fred falando que já era pra ele ter beijado o mosca kkkkkkkkkkkkk meu ship #bbb23pic.twitter.com/rh8gfBKioZ — a defensora do fred (@byorderpeaky) February 2, 2023

Cristian vence prova do anjo

A Prova do Anjo do BBB 23 foi vencida neste sábado, 04, pelo integrante do grupo Pipoca, Cristian. O empresário fez o melhor tempo na competição. Além de ter levado o colar, o brother ainda ganhou um ano de lasanhas da marca patrocinadora da prova. Após ter conquistado o poder imunizador, Cristian escolheu dois participantes para o Monstro e os penitenciados foram dois adversários de seu grupo, o cantor Mc Guimê e a sister Amanda.