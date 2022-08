Preta Gil celebra 80 anos do tio, Caetano Veloso: ''Referência para todos nós! Te amo''

Cantora Preta Gil, filha de Gilberto Gil, presta linda homenagem no aniversário de 80 anos do tio, Caetano Veloso

CARAS Digital Publicado em 07/08/2022, às 16h28

Dia importante para os amantes da Música Popular Brasileira! Neste domingo, 07, ninguém menos que Caetano Veloso está completando mais um ano de vida!

A cantora Preta Gil (47) foi uma das personalidades que fez questão de deixar uma mensagem carinhosa nas redes sociais para o artista em seu aniversário de 80 anos. A filha de Gilberto Gil (80) recordou uma série de fotos em que aparece ao lado do ícone e exaltou sua admiração pelo tio.

"Parabéns, meu tio @caetanoveloso!!! Saúde e vida longa aos seus 80 anos!!! É uma paixão tão grande que sinto por você, meu ídolo, mestre e inspiração! Sou apaixonada pela relação de afeto que construímos! Você é uma referência para todos nós! Te amo imenso!", declarou Preta na legenda da postagem.

Gilberto Gil também homenageou o amigo de longa data. "No meu caso pessoal, já que a vida nos aproximou, ele tem sido um grande mestre na formação do meu caráter, do meu pensamento, do meu estilo. Devo a ele a melhoria constante da minha capacidade de me elevar e de me aprofundar. Compartilhar com ele o tempo/espaço da existência tem sido um privilégio. Meu afeto fortalecido de amigo e de irmão é tudo que posso lhe dar de presente no seu aniversário de oitenta anos!", declarou.

O próprio Cae convidou os fãs para assistirem ao seu show ao lado dos filhos e da irmã, Maria Bethânia. "Hoje é meu aniversário e decidi comemorar a festa dos meus 80 anos em uma apresentação com meus filhos e minha irmã. Será um show íntimo, mas com público - e para ser visto ao vivo por internautas e telespectadores. O #EspecialCaetanoVeloso começa às 20h25 na @Globoplay e no @Multishow", escreveu ele.

Confira a homenagem de Preta Gil para Caetano Veloso:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil (@pretagil)

Preta Gil celebra fim de turnê com a família

Na quarta-feira, 03, Preta Gil contou que já está de volta ao Brasil após as apresentações por diferentes países, como Alemanha, França, Itália, Dinamarca e Inglaterra, em comemoração aos 80 anos do pai, Gilberto Gil, com a turnê Nós, A Gente. "Amores, nossa turnê #NósAGente chegou ao fim, já estou de volta ao Brasil e aos trabalhos por aqui!!! Foi muito emocionante e desafiador toda essa experiência que vivemos!!! Estou muito feliz de comemorar os 80 anos do meu amado pai @gilbertogil e os meus 20 anos de carreira com esse projeto tão sonhado!!!".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!