Gilberto Gil celebra aniversário de Caetano Veloso com mensagem especial: "Mestre"

Cantor Caetano Veloso completa 80 anos neste domingo, 7, e recebeu uma mensagem especial do amigo, Gilberto Gil

Um dos ícones da música brasileira, Caetano Veloso, está completando 80 anos neste domingo, 7, e recebeu diversas homenagens. E o amigo Gilberto Gil (80) mandou uma mensagem especial para Caetano.

Através de uma postagem em seu perfil no Instagram, Gilberto Gil compartilhou uma série de fotos com o cantor, e aproveitou para falar da importância de Caetano em sua vida.

O cantor iniciou sua mensagem nas redes sociais falando da potência de Caetano e seu talento: "Da extraordinária potência criadora de Caetano todos que tiveram acesso à sua obra ou a seu convívio, sabem um tanto. Na musica, na literatura, no cinema, na manifestação da sua visão de mundo, em tudo que fala e escreve, revela-se sua excepcionalidade. Pode ser excelente em qualquer campo de atividade intelectual ou artística a que decida se dedicar", começou.

Em sequência, Gilberto Gil falou sobre a presença de Caetano Veloso em sua vida pessoal: "No meu caso pessoal, já que a vida nos aproximou, ele tem sido um grande mestre na formação do meu caráter, do meu pensamento, do meu estilo. Devo a ele a melhoria constante da minha capacidade de me elevar e de me aprofundar. Compartilhar com ele o tempo/espaço da existência tem sido um privilégio. Meu afeto fortalecido de amigo e de irmão é tudo que posso lhe dar de presente no seu aniversário de oitenta anos!", declarou.

Veja a mensagem de Gilberto Gil para Caetano Veloso:

