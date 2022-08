Preta Gil celebra fim de turnê com a família: ''Foi uma vivência única''

Cantora Preta Gil agradece e fala sobre fim de turnê pela Europa com a família após apresentações em diferentes países

Redação Publicado em 03/08/2022, às 14h00

A turnê Nós, A Gente, que reuniu Gilberto Gil (80) com toda a sua família, chegou ao fim! Nas redes sociais, Preta Gil (47) falou sobre a finalização do projeto.

Nesta quarta-feira, 03, a artista contou que já está de volta ao Brasil após as apresentações por diferentes países, como Alemanha, França, Itália, Dinamarca e Inglaterra, em comemoração aos 80 anos do artista baiano.

Em seu perfil no Instagram, a famosa compartilhou um vídeo de diversos momentos em família, que deu vida ao documentário Em Casa com os Gil, da Amazon Prime, e agradeceu aos familiares pela oportunidade única, ressaltando também os 20 anos de sua carreira.

"Amores, nossa turnê #NósAGente chegou ao fim, já estou de volta ao Brasil e aos trabalhos por aqui!!! Foi muito emocionante e desafiador toda essa experiência que vivemos!!! Estou muito feliz de comemorar os 80 anos do meu amado pai @gilbertogil e os meus 20 anos de carreira com esse projeto tão sonhado!!!", começou escrevendo.

"Cada cidade e país por qual passamos, foi uma vivência única, que jamais esquecerei!! Sou toda gratidão a toda minha família e a toda equipe, que juntos realizamos essa turnê histórica", disse ainda ao legendar a publicação.

O primeiro show foi feito no dia 26 de junho, na Alemanha, e o último, em 31 de julho, na Inglaterra.

Confira a publicação de Preta Gil sobre fim de turnê com a família:

