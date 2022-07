Preta Gil publica foto com o filho, Francisco, e look recortado chama a atenção

Em Barcelona, Preta Gil compartilha foto com o filho e fãs elogiam o look recortado escolhido por ela

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 16h33

Preta Gil (47) chamou a atenção dos seus seguidores ao revelar o look do dia para a prova de som do show da família Gil em Barcelona. A cantora posou ao lado do filho, Francisco (27), e recebeu uma chuva de elogios com um modelo bem ousado.

Para a ocasião, a artista elegeu um top estampado com recortes abaixo dos seios e amarração no pescoço.

"Meu filho e eu ontem na passagem de som aqui em Barcelo", escreveu Preta na legenda em espanhol.

O cantor não deixou de comentar na publicação da mãe. "Tá demais essa viagem com você, mãe!", declarou ele.

Os internautas foram só elogios. "Quem que aguenta??? Perfeitos de lindos!", "Amei muito esse look. Francisco está a sua cara", "Como são lindos", "Gente, parecem irmãos", disseram.

PRETA GIL FLAGRA O SOBRINHO CANTANDO E SE DERRETE

Em seu feed no Instagram, Preta Gil publicou um vídeo do sobrinho, Sereno (5), filho de Bem Gil com a cantora Ana Cláudia Lomelino. O pequeno, que é o décimo neto de Gilberto Gil (80), roubou a cena e esbanjou fofura tocando guitarra durante apresentação na França.

