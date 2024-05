Mãe de Gretchen choca com aparência ao completar 90 anos

Em seu aniversário de 90 anos, mãe de Gretchen recebe declaração da famosa na rede social e aparência de Maria José chama a atenção

A mãe de Gretchen está fazendo aniversário neste domingo, 26, e a famosa fez uma homenagem para Maria José em sua rede social. Postando uma linda foto dela sorridente, a artista celebrou a chegada dos 90 anos dela e chamou a atenção com um detalhe: a aparência da senhora.

Bem jovial, a aniversariante esbanjou beleza e deixou os internautas desacreditados com sua idade. Afinal, faltando apenas 10 anos para completar 100, a mãe de Gretchen surgiu dando um show de jovialidade no clique postado pela Rainha do Rebolado.

"Hoje é o dia dela. A mulher forte, determinada e que deu vida pra mim. Orgulho e admiração são uns dos muitos sentimentos que tenho. Mãe, parabéns, felicidades e muita saúde é o que te desejo. Que hoje e sempre seus dias sejam incríveis. 90 anos de uma vida cheia de luz. Amo você", escreveu a cantora.

Nos comentários, os internautas admiraram Maria José. "Muito bonita e cheia de saúde, posta uma foto de agora dela! Felicidades guerreira... achei ela muito parecida com a Sula Miranda", falaram. "Tá explicado porque a Gretchen não aparenta a idade que tem! Olha a mãe dela com 90 anos, tô boba", disseram outros.

Faltando poucos dias para completar 65, Gretchen tem impressionado ao mostrar seu corpo atual em fotos sem filtro. Na praia com o marido, o saxofonista Esdras de Souza, a artista exibiu suas curvas empinadas e exibiu o resultado de cirurgias, procedimentos e exercícios na academia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Gretchen fala sobre os desafios da maternidade

Gretchen fez uma reflexão sobre a maternidade, empoderamento feminino e a importância da independência financeira. Morando em Portugal com o marido e a filha mais nova, a artista relembrou os desafios que enfrentou como mãe solo em uma época marcada por menos recursos e oportunidades para as mulheres.

Mãe de Thammy, Décio, Gabriel, Giulia e Valentina, a artista relembrou as dificuldades que enfrentou como mãe solo em uma época com menos recursos e oportunidades para as mulheres. "Antigamente era tudo diferente, eu tinha que levar os meus filhos junto comigo nos trabalhos, eles tinham que viajar comigo, tinham que dormir em camarim, dormir no palco. Era tudo muito difícil, hoje em dia as coisas estão diferentes", revelou. Leia mais aqui.