Gretchen fala sobre os desafios da maternidade: "Nunca aceitei pensão de homem"

Prestes a comemorar o Dia das Mães, celebrado no próximo domingo, 12, a cantora Gretchen fez uma reflexão sobre a maternidade, empoderamento feminino e a importância da independência financeira. Morando em Portugal com o marido e a filha mais nova, a artista relembrou os desafios que enfrentou como mãe solo em uma época marcada por menos recursos e oportunidades para as mulheres.

Mãe de Thammy, Décio, Gabriel, Giulia e Valentina, a artista relembra as dificuldades que enfrentou como mãe solo em uma época com menos recursos e oportunidades para as mulheres. "Antigamente era tudo diferente, eu tinha que levar os meus filhos junto comigo nos trabalhos, eles tinham que viajar comigo, tinham que dormir em camarim, dormir no palco. Era tudo muito difícil, hoje em dia as coisas estão diferentes", revelou.

Apesar das adversidades, a artista sempre priorizou seus filhos e nunca se submeteu à dependência financeira de um homem. "Eu nunca aceitei pensão de homem nenhum. A partir do momento que você dá liberdade para um homem entrar na sua vida para pagar uma pensão, ele vai querer mandar no seu filho e ditar regras em relação à criação dele. Eu nunca aceitei", afirmou ela, que ressalta a importância da independência financeira para a autonomia das mulheres e para a criação de filhos. "Eu trabalho, sou independente. Eu posso criar os meus filhos sozinha."

Por fim, a artista também se mostrou aberta ao diálogo e à compreensão das decisões de seus filhos. "Se meu filho me dissesse que queria morar com o pai, eu arrumaria uma mala linda e diria: 'Pode ir, meu amor'. Porque eu quero ver um homem fazer o que a gente faz. Quero ver um homem ter disponibilidade o tempo todo. Porque nós conseguimos fazer três, quatro coisas ao mesmo tempo, eles não. Ou eles cuidam da criança, ou trabalham. Eles só conseguem fazer uma coisa", finalizou.

Gretchen rebate críticas após surgir dançando animada com o marido

Recentemente, Gretchen usou as redes sociais para mostrar um vídeo dançando ao lado do marido, Esdras de Souza, durante um momento de animação entre o casal. Ela, no entanto, precisou se manifestar após receber comentários maldosos de internautas.

Exausta de receber ataques a respeito da aparência dos dois, a cantora não ficou quieta e fez questão de rebater as críticas deixadas em sua publicação no Instagram. Através de seus stories, a eterna 'Rainha do Rebolado' expôs a seguidora que havia comentado "horrorosos" no vídeo. Confira!