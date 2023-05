Luciele Di Camargo revela desejos para seu casamento: 'Vontade dele'

Comemorando mais um ano casada com Denilson, Luciele Di Camargo revela desejos para o relacionamento

Nesta terça-feira, 30, Luciele Di Camargo e Denílson estão comemorando mais um ano de casados! Em sua rede social, a atriz compartilhou fotos celebrando com o ex-jogador de futebol e falou sobre o que almeja para os próximos anos de relacionamento.

Curtindo um jantar em grande estilo com champanhe, o casal apareceu apaixonado comemorando 13 anos de união. Da relação, eles tiveram dois filhos, Maria Eduarda e Davi.

"13 anos de casados hoje! 30/05/2010 foi a data escolhida para nos unirmos perante a sociedade, porque no céu e perante Deus já estávamos unidos segundo a vontade DELE", começou dizendo a irmã de Zezé Di Camargo.

E falou o que pretende: "DESEJO QUE… Sejamos sábios para permanecer nessa graça. Sejamos íntegros para continuar a merecer um ao outro. Sejamos companheiros para permanecer unidos. Sejamos amorosos para continuar cuidando. Sejamos responsáveis um pelo outro. Sejamos pacientes quando for preciso. Sejamos a força quando houver fraqueza. Sejamos admiração. Sejamos amor, paz, união e respeito. Que nossas vidas continue contando a mesma história, que nossas escolhas continue sendo o caminho compartilhado juntos. Te amo!".

Após 10 anos, Luciele Di Camargo passa o Dia das Mães com dona Helena

A atriz Luciele Di Camargo surpreendeu ao contar que conseguiu passar o Dia das Mães com dona Helena Camargo no domingo, 14, após 10 anos longe da matriarca Camargo na data.

Com uma selfie ao lado dela, a irmã de Zezé Di Camargo comentou sobre a felicidade de estar com Helena na data. Em seguida, ela explicou o motivo de ter ficado uma década longe dela na data tão especial.

"Eu e minha rainha. depois de 10 anos sem passar o dia das mães com ela, hoje, felizmente estamos juntas. Que honra! Te amo mamis: feliz dia das mães para todas as mães que me segue aqui", disse a famosa

Em seguida, a esposa do ex-jogador Denílson se explicou. "Respondendo coletivamente. Sempre visito minha mãe em Goiânia mas como ela mora em outro estado eu escolho dividir as férias e o natal para passar com ela e ela sempre ficou em Goiânia para passar os dias das mães com os outros filhos e nas datas comemorativas do ano eu sempre to em São Paulo para passar com a família do Denílson já que o natal é com a minha família. Nem sempre é sobre dinheiro e sim sobre dividir momentos", esclareceu Luciele.