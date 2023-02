Luciele Di Camargo faz comentário sobre vida íntima com Denílson

Casada com o ex-jogador de futebol Denílson, Luciele Di Camargo surpreende ao elogiar a intimidade com o maridão: 'Sabe fazer tudo direitinho'

A atriz Luciele Di Camargo fez uma revelação da intimidade do casamento com o ex-jogador de futebol e comentarista Denílson. Em uma participação no programa Faustão na Band, ela respondeu uma pergunta de um fã pedindo conselho amoroso e acabou falando de sua própria vida pessoal.

Na atração, um fã quis saber: “Vale a pena dar uma segunda chance a um homem bom de papo, mas ruim de cama?”. Então, ela deu a sua opinião. “Eu, sinceramente, acho que a química, a questão da pele, surge logo no primeiro encontro. O tesão do momento rola, vai rolar, mas no decorrer das situações fica difícil”, contou.

Assim, Luciele contou sobre a vida com o marido. “O Denílson era bom de papo, foi muito bom de papo, mas eu vou levantar a bandeira para o negãoaqui porque, convenhamos, ele sabe fazer tudo direitinho”, comentou.

Luciele Di Camargo relembra acidente em viagem com Denílson

Também no programa Faustão na Band, Luciele Di Camargo relembrou uma queda de moto que sofreu com Denílson durante uma viagem deles para a Indonésia. "Ele é teimoso igual uma mula. O trânsito lá é caótico, mas ele é sabichão, sabe de tudo, e quis alugar a motinho. Voltando do templo, nós caímos de moto no meio da rodovia, o caminhão veio freando e a gente caído. Uma cena de filme. Me ralei inteira, ele quase me matou", disse ela.

Logo depois, Luciele contou que, na volta para o hotel, Denílson não quis pedir informação sobre o caminho e eles se perderam. "Nós saímos da rodovia até chegar num pasto no meio do mato. E eu falando pro Denílson parar, mas ele não quis perguntar. A gente caiu na varanda de uma casa. Só apareceu uma senhorinha com dois dentes", afirmou.