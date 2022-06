Luciele Di Camargo revela acidente com Denílson: 'Ele quase me matou'

Luciele Di Camargo relembra acidente durante viagem com o marido, Denílson: 'Uma cena de filme'

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 10h36

A atriz Luciele Di Camargo (44) surpreendeu ao revelar que já sofreu um acidente de moto com o marido, o comentarista esportivo Denílson (44). Em participação no programa Faustão na Band, ela revelou que os dois sofreram uma queda de moto durante uma viagem para Bali, na Indonésia, em 2007.

A artista disse que o espírito aventureiro do marido fez com que ele alugasse uma moto para que eles pudessem passear na região, mas o plano não terminou bem.

"Ele é teimoso igual uma mula. O trânsito lá é caótico, mas ele é sabichão, sabe de tudo, e quis alugar a motinho. Voltando do templo, nós caímos de moto no meio da rodovia, o caminhão veio freando e a gente caído. Uma cena de filme. Me ralei inteira, ele quase me matou", disse ela.

Logo depois, Luciele contou que, na volta para o hotel, Denílson não quis pedir informação sobre o caminho e eles se perderam. "Nós saímos da rodovia até chegar num pasto no meio do mato. E eu falando pro Denílson parar, mas ele não quis perguntar. A gente caiu na varanda de uma casa. Só apareceu uma senhorinha com dois dentes", afirmou.

Vídeo de Luciele Di Camargo e Denílson no Faustão na Band: