Graciele Lacerda revela qual é o seu arrependimento: 'Estou sofrendo'

Noiva do cantor sertanejo Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda revela algo que deveria ter feito antes para não ter arrependimento hoje em dia

A musa fitness Graciele Lacerda (42) abriu o coração com seus seguidores nas redes sociais e revelou um arrependimento de sua vida. Noiva do cantor sertanejo Zezé Di Camargo (60), ela contou que poderia ter se preparado antes para realizar o sonho de ser mãe. Em tratamento para ter o seu primeiro filho com o amado, ela confessou que se arrepende de não ter congelado os óvulos.

Com sinceridade, ela confessou o seu arrependimento na relação. "(Meu maior arrependimento hoje) Com certeza é de não ter congelado meus óvulos antes. De ter abdicado, de abrir mão de uma coisa que hoje estou sofrendo para conquistar", disse ela.

E explicou o motivo para não ter feito isso antes. "Eu me bloqueei por causa de outras pessoas e por causa de falatórios e acabou que isso hoje está me prejudicando e dificultando. Então, esse é o meu maior arrependimento", afirmou ela.

Por fim, ela deu um conselho: "Mulheres, a gente nunca sabe o dia de amanhã, então se você não pensa em ter filhos, pelo menos congele, porque lá na frente vai ser muito mais fácil".

Graciele Lacerda exibe boa forma

A musa fitness Graciele Lacerda(42) elevou a temperatura das redes sociais na noite desta quinta-feira, 20, ao compartilhar um vídeo tomando banho no quintal. Na gravação publicada no feed do Instagram, a influenciadora digital surge usando um biquíni fio-dental preto, e impressiona ao ostentar seu bumbum perfeito enquanto se refresca com a água.

Ela ainda contou na postagem que já estava pronta para curtir o feriadão na fazendo do noivo, o cantor Zezé Di Camargo (60). "Entrando de cabeça no meu feriado prolongado #fazenda", escreveu a musa fitness, que colocou a música Banho de Chuveiro, do grupo Terra Samba, no vídeo.