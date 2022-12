Com os filhos adolescentes, Luciele Di Camargo recebe título de 'mãe chata': ''Falta de respeito''

Luciele Di Camargo revelou que recebeu título de 'mãe chata' e explicou motivo de ser assim com os filhos

A atriz Luciele Di Camargo (45) abriu o jogo sobre maternar durante a fase da pré-adolescência e adolescência. Mãe de dois, Maria Eduarda Araújo (12) e Davi Araújo (7), a famosa desabafou sobre o momento que está enfrentando com eles.

Nesta quarta-feira, 30, a mamãe coruja compartilhou uma foto agarrada com os herdeiros, frutos de seu casamento com o x-jogador Denilson (45), e falou sobre ser chamada de chata por eles por colocar alguns limites.

"Eu sou uma mãe CHATA! Sim, fui “diagnosticada” como uma mãe chata, pra quem é mãe de pre adolescente ou adolescente sabe que uma hora ou outra esse titulo chega, ele chega junto com os limites que nós, mães, devemos impor", começou dizendo.

Luciele falou mais sobre o assunto: "Quando determinamos tempo para usar o celular, quando falamos não para aquele rolê no shopping com a turma da escola porque o filho não foi bem em uma prova, quando não deixamos ir em uma festinha de amigos porque o filho/a te respondeu com falta de respeito, chega também quando determinamos o horário de dormir, quando limitamos o tipo de conteúdo de internet que podem consumir, quando cobramos que se comporte melhor, quando tentamos mostrar e ensinar as coisas da vida que já sabemos, então somos mães chatas".

A atriz continuou explicando: "Somos chatas quando exigimos, observamos, cuidamos e até mesmo quando queremos dar carinho com beijos e abraços. Somos chatas, por repetir enumeras x as mesmas falas, as mesma cobranças os mesmos limites, os mesmos ensinamentos. Mais que cactos acontece que eles não aprendem logo de uma vez?".

Luciele Di Camargo então apontou os dois lados. "Acontece que, eles tbm são chatos, chatos pra um **, e também estão, assim como nós aprendendo a lidar com tudo isso! E nos tempos de hoje, se não houver limites, às consequências serão no futuro muito piores do que era antes. Então, venho agradecer, meu mais novo titulo e rotulo. Sim, sou uma mãe chata e OBRIGADA!", agradeceu ela.

Luciele Di Camargo revela acidente com Denilson: 'Ele quase me matou'

A atriz Luciele Di Camargo surpreendeu ao revelar que já sofreu um acidente de moto com o marido, o comentarista esportivo Denilson. Em participação no programa Faustão na Band, ela revelou que os dois sofreram uma queda de moto durante uma viagem para Bali, na Indonésia, em 2007.

A artista disse que o espírito aventureiro do marido fez com que ele alugasse uma moto para que eles pudessem passear na região, mas o plano não terminou bem.

"Ele é teimoso igual uma mula. O trânsito lá é caótico, mas ele é sabichão, sabe de tudo, e quis alugar a motinho. Voltando do templo, nós caímos de moto no meio da rodovia, o caminhão veio freando e a gente caído. Uma cena de filme. Me ralei inteira, ele quase me matou", disse ela.

Logo depois, Luciele contou que, na volta para o hotel, Denilson não quis pedir informação sobre o caminho e eles se perderam. "Nós saímos da rodovia até chegar num pasto no meio do mato. E eu falando pro Denílson parar, mas ele não quis perguntar. A gente caiu na varanda de uma casa. Só apareceu uma senhorinha com dois dentes", afirmou.

