Luana Piovani presta homenagem para Pedro Scooby no aniversário do surfista

CARAS Digital Publicado em 10/08/2022, às 21h44

Nesta quarta-feira, 10, Pedro Scooby está celebrando 34 anos de vida! Além da namorada do surfista, Cintia Dicker, outras celebridades comemoraram a data. Uma delas foi a atriz e ex-esposa de Pedro, Luana Piovani.

Em seu Instagram, Luana publicou uma série de fotos ao lado do ex-BBB e dos três filhos do ex-casal: Bem, Liz e Dom.

“Estrupício mor, pai dos meus estrupiciozinhos que Deus te abençoe grandemente sempre”, escreveu Luana nos stories.

Em uma foto da família reunida, a atriz que estrelará nova novela em Portugal escreveu na legenda: “Grata por tudo. Pelos filhos e ensinamentos, nos momentos bons e ruins. Pedro Scooby, estarei sempre olhando e orando por você”.

Reprodução: Instagram

Outros famosos celebraram o aniversário de Scooby!

Além de Cintia Dicker e Luana Piovani, outras celebridades celebraram a chegada dos 34 anos de Pedro Scooby.

A influenciadora e colega de confinamento de Scooby no BBB 22, Jade Picon (20) compartilhou em seu Instagram um vídeo com momentos dos dois na casa mais vigiada do Brasil.

“Feliz aniversário. Te amo”, declarou Jade nos stories. “Obrigada por tudo”, ainda escreveu a ex-BBB que surgiu com um look luxuoso neste dia 10.

A cantora Luísa Sonza (24) também mandou um "parabéns" especial para o surfista em seu Instagram ao publicar uma foto abraçada com Pedro.

“Feliz aniversário, amigo! Tão especial ter te conhecido! Tamo junto sempre! Queria estar aí contigo hoje, você sabe! Mas aproveita daquele jeitão! Te amo”, escreveu a cantora que lançou a música "Coração Cigano" ao lado de Luan Santana neste último dia 9.

Reprodução: Instagram