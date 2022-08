Luan Santana e Luísa Sonza dão detalhes da parceria em 'Coração Cigano'

Coração Cigano marca o lançamento completo do álbum LUAN City, que comemora os 15 anos de carreira de Luan Santana

Natalia Queiroz Publicado em 09/08/2022, às 21h30

Nesta terça-feira, 9, Luan Santana (31) lançou a parte final do álbum LUAN CITY, em comemoração do seus 15 anos de carreira. Após dividir com os fãs as primeiras canções, a sua parceria com Luísa Sonza (24) em Coração Cigano chega para encerrar o projeto.

Em coletiva de imprensa, que contou com a participação da CARAS Digital, os artistas deram detalhes da parceria, comemoraram o lançamento e revelaram o futuro dessa colaboração.

O cantor contou que a grande inspiração para a composição partiu da música Señorita, cantada por Shawn Mendes e Camila Cabello. Sentado na beira da piscina da sua casa, em Alphaville, Luan preparou a letra já pensando na mesma melodia sensual e leve, e logo pensou em Luísa para fazer parte dela.

"A gente vinha namorando um feat desde a época da live. Já vinhamos imaginando uma música nos dois juntos. Foi a escolha perfeita", disse ele. A live citada por Luan aconteceu em 26 de setembro de 2020, e a cantora revelou que desde aquela época pedia para que ele liberasse a parceria. "O que eu infernizei esse Luan Santana nesses dois anos", brincou ela.

O cantor fez questão de explicar o motivo da demora para o lançamento. "A gente viu a necessidade dela ser ao vivo. Coração Cigano é o tipo de música que você fica cantando no chuveiro, deitado na cama. Então eu queria que as pessoas cantassem, queria que fosse em um palco, com a galera", afirmou.

A gravação do DVD de Luan City foi a oportunidade perfeita para que a dupla filmasse e mostrasse para o público a tão esperada colaboração. O projeto reuniu uma legião de fãs e convidados na Vila Itororó, um espaço cultural de São Paulo no ano passado.

Na conversa, Luísa comentou sobre a amizade e o laço profissional que os dois criaram desde o começo da sua carreira. "O Luan tem uma importância muito grande na minha carreira e na minha vida. É um artista que tem 15 anos de carreira e eu tenho 5, então um cara com 15 anos de carreira te abraçar desde o início é muito importante para quem tá começando. Você saber que pode contar com uma pessoa dentro da indústria, você saber que alguém com o tamanho do Luan Santana tá te apoiando desde o início te dá uma garra, uma força, de pensar que você está no caminho certo. Estar fazendo uma música em um projeto dele para mim é muito significativo", declarou.

A cantora também falou sobre divulgar um trabalho tão diferente após o sucesso do seu último single, Cachorrinhas. "Eu sempre lanço coisas diferentes, eu gosto desse contraste. Para não competir entre elas e para os fãs não compararem. É o melhor momento para lançar Coração Cigano", explicou ela.

Vale lembrar que além de Coração Cigano, o álbum LUAN CITY conta com mais músicas inéditas neste último lançamento, são elas: Silhueta, Errou no Time, Não Sei Namorar Só Com Uma, Minha Moleca e Bêbados.