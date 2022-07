Luana Piovani muda o visual para voltar às novelas e exibe o resultado

Atriz Luana Piovani dá uma repaginada no visual para iniciar gravações de novo trabalho em novela em Portugal

CARAS Digital Publicado em 05/07/2022, às 07h55

A atriz Luana Piovani (45) está nos preparativos para o seu retorno às novelas e para isso, radicalizou o visual!

Na manhã desta terça-feira, 05, a artista impressionou os seguidores ao surgir com os cabelos diferentes nas redes sociais.

Nos Stories de seu Instagram, a famosa publicou fotos com os fios mais curtos e iluminados, dias após ela revelar que iniciará as gravações de uma novela em Portugal, onde mora atualmente com os filhos, Dom (10), e os gêmeos Bem e Liz, de 6, frutos de seu relacionamento com Pedro Scooby (33).

"Cabelinho novo... cabelo mais curto, médio, com essa franjinha aqui pra fazer esse pega rapaz deu uma boa de uma clareada. Não tá bom? Eu adorei! Agora o cabelo não vai ser mais de leoa. Vai tá sempre escovadinho, bonitinho, com essa cara meio 'Barbie Girl'", brincou Piovani.

Luana, que está afastada da TV brasileira desde 2019, com o programa Luana É de Lua, contou, recentemente, detalhes da novela que participará: "A novela não é no Brasil, gente. A novela é aqui em Portugal. Como é que eu ia conseguir fazer uma novela no Brasil? Que leva nove, dez meses, barra onze. Tenho três filhos, moro aqui em Portugal. Vou fazer uma novela portuguesa, uma brasileira em uma novela portuguesa. Ponto para as meninas e as meninas disparam na frente! Notícia boa demais".

Luana Piovani abre álbum de fotos de viagem a Ibiza

Curtindo viagem em família, Luana Piovani publicou série de fotos de dias de descanso na Espanha. Ela postou cliques dos seus pais, do seu namorado, Lucas Bitencourt, e dos filhos aproveitando o dia em Ibiza. “A primeira de tantas postagens que ainda farei sobre minhas viagens antes de começar a novela”, disse ela.

