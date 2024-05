Giovanna Lancellotti comemora aniversário com festa intimista ao lado da família

Giovanna Lancellotti celebra seu aniversário de 31 anos com festa intimista ao lado da família e amigos próximos; veja fotos

Na noite da última terça-feira, 21, a atriz Giovanna Lancellotti usou as redes sociais para compartilhar alguns detalhes de sua festa de aniversário. Ao lado do noivo, o empresário Gabriel David, de familiares e amigos próximos, a artista comemorou a chegada de seus 31 anos em uma celebração íntima, mas repleta de luxos.

Através de seu perfil no Instagram, Giovanna manteve a discrição e compartilhou apenas alguns vislumbres da festa. Desta vez, a comemoração dispensou uma grande decoração e extensa lista de convidados. Em vez disso, a artista celebrou a data com doces finos, um bolo de dois andares e um jantar que teve uma paella de camarão como destaque.

Apesar de Giovanna compartilhar poucos registros da comemoração, sua mãe, Giuliana Lancellotti, abriu um álbum de fotos e mostrou tudo o que aconteceu no evento em seu perfil na rede social. O noivo da atriz também publicou registros do momento em que a artista anunciou que o jantar estava servido e mostrou a animação dos convidados.

Vale lembrar que Giovanna ficou noiva recentemente. Em março de 2024, a atriz usou as redes sociais para revelar que disse o tão sonhado ‘sim’ e aceitou o pedido de casamento de Gabriel David. Após três anos de namoro, ela vai subir ao altar com o filho de um bicheiro famoso e herdeiro de uma escola de samba mais renomadas do Rio de Janeiro.

Para quem não sabe, Gabriel já havia conquistado os holofotes devido à influência de sua família no Rio de Janeiro. Isso porque ele é filho do bicheiro Anísio Abraão. Além disso, seu pai é presidente de uma das escolas de samba mais tradicionais do Carnaval carioca, a Beija-Flor. Inclusive, Giovanna já desfilou lá neste ano ao lado do amado:

Filha de Fernanda Paes Leme 'manda recado' fofo para Giovanna Lancellotti

Na última terça-feira, 31, Giovanna Lancellotti completou 31 anos e ganhou um recado especial de Pilar, de um mês, sua afilhada e filha de Fernanda Paes Leme e do empresário Victor Sampaio. A apresentadora postou em suas redes sociais uma série de fotos da atriz com a menina, e uma em que a pequena aparece com uma folha de papel com a mensagem para a dinda.

"Parabéns, dinda, te amo muito. Beijos, Pilar", dizia o texto. Fernanda também se derreteu pela amiga e aproveitou para mandar um recado: "Parabéns, dinda Giovanna Lancellotti, que felicidade poder ter você junto há tantos anos e cada vez mais perto", afirmou a apresentadora; veja o registro fofo de Pilar com a mensagem para a dinda!