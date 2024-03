Quem é o noivo de Giovanna Lancellotti? Conheça o herdeiro do Jogo do Bicho

Filho de bicheiro famoso, herdeiro de escola de samba, ex-namorado de Anitta e muito mais! Saiba tudo sobre o futuro marido de Giovanna Lancellotti

Nesta sexta-feira, 15, Giovanna Lancellotti usou as redes sociais para revelar que disse o tão sonhado ‘sim’ e aceitou o pedido de casamento de Gabriel David. Após três anos de namoro, ela vai subir ao altar com o filho de um bicheiro famoso e herdeiro de uma escola de samba mais renomadas do Rio de Janeiro. Agora, que tal saber mais sobre o futuro marido da atriz?

Quem é o noivo de Giovanna Lancellotti?

Em agosto de 2021, Giovanna Lancellotti surpreendeu ao assumir seu relacionamento com um empresário famoso da elite carioca, Gabriel David. Em suas redes sociais, a atriz contou que ele chegou devagarinho, mas conquistou seu coração: "Sem jogo nem charada. Deixei fluir. Que acerto!! Eu nem sabia que era tão bom amar assim”, disse apaixonada.

Mas apesar de não brincar com os sentimentos da atriz, Gabriel é herdeiro do Jogo do Bicho e já havia conquistado os holofotes devido à influência de sua família no Rio de Janeiro. Isso porque ele é filho do bicheiro Anísio Abraão. Além disso, seu pai é presidente de uma das escolas de samba mais tradicionais do Carnaval carioca, a Beija-Flor. Inclusive, Giovanna já desfilou lá neste ano:

Gabriel também possui muitas relações políticas na Cidade Maravilhosa. O jovem é sobrinho de alguns dos ex-prefeito da cidade de Nilópolis, e tem outros tios e primos que se destacaram como deputados. Mas foi com outro relacionamento que o jovem acabou ficando bem famoso. Pouco antes de se entregar para Giovanna, ele namorou com Anitta.

Entre abril e maio de 2020, Gabriel curtiu a quarentena coladinho com a namorada em uma das propriedades da família, conforme a cantora relatou na época. No entanto, o namoro também chegou ao fim rapidamente e no ano seguinte, ele decidiu se envolver com outra artista. Muito interessado, ele enviava diversas mensagens para Giovanna Lancellotti.

A história de amor de Giovanna e Gabriel:

Sempre ignorado, Gabriel decidiu pedir a ajuda de um amigo próximo e outro ex-namorado de Anitta, Pedro Scooby. Dessa forma, o surfista organizou um jantar em sua casa propositalmente para que os dois se conhecessem, conforme Giovanna Lancellotti contou em entrevista ao podcast de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme.

Lá, Giovanna e Gabriel se apaixonaram intensamente. Inclusive, a atriz contou que conversou com Anitta para perguntar sobre o ex-namorado da amiga: "Antes de ficar com ele eu liguei pra ela e falei: 'Escuta, tem um ex seu aqui, tá com cheiro de rolar alguma coisa. Tudo bem? Claro! Vocês vão namorar com certeza'”, disse a artista. Pouco tempo depois, assumiram o namoro e agora estão noivos!