Giovanna Lancellotti aceita pedido de casamento de herdeiro da Beija-Flor

Noiva! Giovanna Lancellotti é surpreendida com pedido de casamento durante viagem romântica com herdeiro de escola de samba, Gabriel David

Giovanna Lancellotti disse o tão sonhado ‘sim’ e aceitou o pedido de casamento do herdeiro da escola de samba Beija-Flor, Gabriel David. Nesta sexta-feira, 15, a atriz apareceu emocionada em suas redes sociais para dividir alguns detalhes do noivado, que aconteceu durante um passeio romântico em uma viagem na Tailândia.

Através do feed de seu perfil oficial no Instagram, Giovanna apareceu em uma selfie ao lado do amado, exibindo o dedo anelar com uma aliança poderosa. O diamante gigantesco falou por si só, e por isso, a atriz compartilhou poucos detalhes na legenda: “Uma nova etapa em nossas vidas. Com amor, GG”, escreveu, assinando a publicação em nome do noivo.

Na localização, a artista marcou o local exato do enlace, que ocorreu durante um passeio de barco na atração turística muito famosa do destino romântico, a Lagoa Azul. Em um arquipélago de tirar o fôlego, onde as águas possuem tons impressionantes, Gabriel fez o pedido para oficializar a união e claro, Giovanna aceitou e está oficialmente noiva do amado.

Nos comentários, a famosa recebeu as bênçãos e felicitações de amigos e familiares: “Parabéns! Vocês são lindos!”, disse a cantora Lexa. Juliette deixou alguns emojis de coração. “Vocês são lindos! Vivam esse amor pra vida toda”, desejou André Luiz Frambach. “Seus lindos! Vocês merecem! Que Deus abençoe imensamente!”, disse Thais Fersoza. Agatha Moreira contou que já desconfiava do noivado.

Para finalizar a sequência de noivado, Giovanna compartilhou alguns cliques em seu stories do Instagram. No primeiro registro, ela aparece fazendo careta enquanto exibe a aliança ao lado do amado. Na sequência, ela mostrou detalhes do anel e apareceu beijando o noivo na orla da praia: “Meu Deus! A gente vai casar! Te amo demais!!”, a atriz se derreteu.

A história de amor de Giovanna Lancellotti e Gabriel David:

Em participação do podcast Quem Pode, Pod, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, Giovanna Lancellotti abriu sobre a intimidade do casal e deu detalhes sobre como eles se conheceram. "Eu caí em um belo golpe", ela brincou ao falar sobre o romance com o herdeiro da Beija-Flor, que começou em 2021.

Segundo a atriz, ela já o conhecia por ser muito amiga da sobrinha do empresário, Thais Müller, filha do irmão de Gabriel, Anderson Müller, mas ela nunca deu muita bola. Contudo, o empresário e carnavalesco já havia tentado se aproximar várias vezes da atriz e até enviando mensagens nas redes sociais antes deles se conhecerem apropriadamente.

O encontro somente aconteceu com a ajuda de alguns amigos em comum, como o surfista Pedro Scooby. Segundo Giovanna, eles arrumaram um jeito para o casal se encontrar em um jantar. Pouco tempo depois, a atriz decidiu passar seu aniversário em Noronha e foi surpreendida pelo mozão, que apareceu no hotel em que ela estava hospedada. Desde então eles não se desgrudaram mais.