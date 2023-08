Giovanna Ewbank celebra aniversário de Bruna Marquezine com beijão

Giovanna Ewbank homenageia a Bruna Marquezine em seu aniversário de 28 anos com vídeo que chocou seus fãs; confira!

Nesta sexta-feira, 4, a atriz Bruna Marquezine está completando 28 anos. E em celebração dessa data especial, uma de suas grandes amigas, a apresentadora Giovanna Ewbank, decidiu lhe homenagear com vídeo que chocou seus seguidores

Em seu Instagram, Gioh publicou um registro ao lado de Marquezine ao som da música I Kissed A Girl, da Katy Perry, onde as duas posam juntas e dão um beijão na boca para as câmeras. Muito amigas, as duas têm uma intimidade que impressiona o público e faz qualquer um se derreter.

"Achei esse vídeo lindo nosso pra celebrar o seu dia meu amor e dizer pro mundo o quanto você é uma pessoa especial pra mim e pra todos, uma mulher do bem que está sempre disposta a ajudar quem o próximo, uma amiga leal, doce, gata, talentosa, que não se dá muito bem com as mensagens de WhatsApp assim como eu. Mas quando a gente se vê a gente sabe que tudo ali é real, muito real, e eu sou muito sortuda porque eu tive o privilégio de encontrar você nesse caminho, uma amiga pro resto da vida! Você sabe que pode contar comigo pra o que der e vier não sabe? EU AMO VOCÊ! Feliz aniversário, meu amor!", escreveu a apresentadora do Quem Pode, Pod na legenda do vídeo.

Junta da homenagem, Ewbank lembrou seus seguidores que Bruna irá estrelar o filme internacional Besouro Azul, que estreia no dia 17 de agosto, e convidou cada um deles para prestigiar a produção. "Ah esse post também é pra chamar a atenção de todos vocês pra dizer que dia 17/08 estreia Blue Beetle nos cinemas, e os ingressos já estão em pré venda então tem que correr pra comprar o seu! Vamos dar esse presentão de niver pra Bru?! Que o MUNDO te veja brilhar! Parabéns duplamente meu amor. Eu te amo muito!", finalizou.

Nos comentários, vários seguidores celebraram o aniversário de Marquezine. "BRUNAAA. A maior que temos", escreveu um. "Lindas!", disse outro. "Parabéns Bruna, que você tenha uma carreira de sucesso lá fora como tem aqui", enalteceu fã. "Que tudoooo... e que beijooooo", ressaltou outro.

Confira a publicação: