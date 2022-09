Gilberto Gil celebra Dia de São Cosme e Damião com netos gêmeos 'em dobro': ''Ainda mais especial''

Cantor Gilberto Gil comemora Cosme e Damião com vídeo ao lado dos netos gêmeos da família, Gabriel e Lucas, e as pequenas Pina e Roma

O cantor Gilberto Gil (80) tem motivos de sobra para comemorar nesta terça-feira, 27, dia em que é celebrado o Dia de São Cosme e Damião!

Em vídeo publicado em sua conta no Instagram, o artista aparece tocando violão e cantando ao lado das netinhas gêmeas, Pina e Roma, herdeiras de seu caçula, José Gil, com Mariá Pinkusfeld, e também com os gêmeos Gabriel e Lucas, filhos de Marília Gil com Fábio Almeida.

Gil fez questão de mencionar os netos gêmeos da família ao celebrar a data especial dos santos católicos. "Numa família com gêmeos, a data de 27 de setembro ganha ainda mais significado, pois é o dia de São Cosme e São Damião, os santos gêmeos da Igreja Católica", começou escrevendo.

Candomblecista, filho de Logunedé e Xangô, Gilberto citou o sincretismo dos santos com o Orixá Ibeji: "No candomblé, eles sincretizam com Ibêji, que na religião de matriz africana é a divinização da dupla de irmãos ou irmãs que dividem o útero materno na gestação."

"Na #FamíliaGil, a data se torna ainda mais especial, porque Gilberto Gil tem netos gêmeos em dobro! Os irmãos @gabriel.gil_m e @lucasgil_m, filhos de @gilmarilia e @fabio.almeida.141066, e as irmãzinhas @pinapgil e @romapgil, filhas de @josegilm e @mariapinkus", disse ainda a equipe de Gil na legenda.

Djavan comemora encontro com Gilberto Gil

Recentemente, o cantor Djavan (73) encantou os fãs e seus seguidores com um registro de peso! Na foto, ele surgiu ao lado de Gilberto Gil durante um encontro que teve com o colega de profissão no camarim do Coala Festival. Djavan escreveu na legenda: “Encontros de camarim: Giló @gilbertogil no @coalafestival”. Nos comentários, os fãs e seguidores dos cantores reconheceram a dimensão do encontro de dois grandes nomes da música brasileira.

