Djavan comemora encontro com Gilberto Gil

Djavan registra momento em que encontrou com Gilberto Gil em um camarim durante festival

Nesta sexta-feira, o cantor Djavan (73) encantou os fãs e seus seguidores com um registro de peso! Na foto, ele surgiu ao lado de Gilberto Gil (80) durante um encontro que teve com o colega de profissão no camarim do Coala Festival.

Djavan escreveu na legenda: “Encontros de camarim : Giló @gilbertogil no @coalafestival”. Nos comentários, os fãs e seguidores dos cantores reconheceram a dimensão do encontro de dois grandes nomes da música brasileira.

“Que encontro”, “Os mestres maiores”, entre outros inúmeros comentários elogiando a grandeza dos dois cantores e o momento especial que foi o encontro deles. Além de Gilberto Gil, Djavan também comemorou em suas redes sociais o encontro com a cantora Liniker.

Veja o registro de Djavan sobre o encontro com Gilberto Gil:

