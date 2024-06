Gabriely Miranda publica declaração apaixonada para Endrick: "Para sempre nós"

A modelo Gabriely Miranda fez uma declaração carinhosa ao namorado, Endrick, neste Dia dos Namorados; Casal está nos EUA para o amistoso da Seleção

Namorada do jogador de futebol Endrick, Gabriely Miranda publicou uma declaração apaixonada ao amado nesta quarta-feira, 12. O casal está passando o Dia dos Namorados em Orlando, nos Estados Unidos, devido ao amistoso da Seleção Brasileira que ocorrerá nesta noite.

"Você nunca mais estará sozinho, eu estou aqui. Continuo te querendo todos os dias, mesmo sabendo que já tenho. E vou te escolher quantas vezes for possível. Feliz dia dos namorados, meu bem. Um para o outro e ambos para Deus. Eu te amo. Para sempre nós", escreveu a modelo nos Stories do Instagram, junto com uma sequência de fotos dos dois.

Em resposta, o atleta também se declarou. "Te amo, garota, demais!!!", disse ele.

Para quem não sabe ou não se lembra, Endrick está de mudança para a Espanha, para jogar pelo Real Madrid, e ao que tudo indica, Gabi também está se preparando para viajar com ele. Isso porque, após a festa de despedida do jogador, a influenciadora também se despediu dos amigos com uma comemoração.

Namorada de Endrick ganha festa de despedida em meio à mudança do jogador

Namorada do jogador de futebol Endrick, a influenciadora Gabriely Miranda usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 5, para compartilhar com os seguidores alguns registros de sua festa de despedida. O evento aumenta rumores de que ela deve acompanhar o atleta na mudança à Europa.

Recentemente, o jovem de 17 anos se despediu do Palmeiras para se apresentar ao time do Real Madrid, na Espanha. Ele, inclusive, também ganhou uma festa de despedida na última semana, organizada por familiares e amigos.

Agora, foi a vez de Gabriely abrir o álbum de fotos e mostrar detalhes de como foi sua comemoração antes de deixar o Brasil. Para celebrar a noite, a companheira do jogador elegeu um look deslumbrante em preto e branco e surgiu belíssima nos registros publicados em seu Instagram.

Por meio dos stories, a influenciadora dividiu alguns momentos da festa, que contou com a decoração ornando com as cores do look, diversos balões e um cartaz com os dizeres 'Despedida da Gaby Miranda'. Além de um cardápio com docinhos, os convidados também curtiram uma apresentação da dupla João Vitor e Beatriz. Confira as fotos da festa clicando aqui!