Flávia Alessandra e Otaviano Costa fazem homenagens para o aniversário de 12 anos da filha

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 18h30 - Atualizado às 18h51

Nesta quarta-feira, 5, a filha de Flávia Alessandra (48) e Otaviano Costa (49) está completando 12 anos de vida. Os papais corujas usaram as redes sociais para fazer homenagens para Olivia e emocionaram.

A atriz compartilhou um vídeo desde o parto da herdeira até os dias atuais e rasgou elogios para ela. "Hoje é dia da nossa menina linda! Do amor de nossas vidas, que já tá enorme, mas continua sendo nossa pequena. Cheia de amigas e amigos, doce, com suas dúvidas, mas também cheia de certezas, Nutella e diversão… Ela nos relembra de como devemos levar a vida, do que realmente importa e do que vale a pena", disse ela.

"Meu amor, desejo que seu novo ano seja leve, divertido, com viagens, amigos e festas. Com cinema, um bom hambúrguer, MM’s e muita dança. Macarrão, cantoria, família e alegria. Desenhos, aquarelas e pinturas. Pintura no corpo, na unha, na mão. Pinte o 7! Feliz aniversário, amor. Te amo infinito, minha Oli", completou.

O apresentador não ficou atrás e também dividiu vídeos super divertidos com a filha. "Amor das nossas vidas, nossa menininha grandona, nossa grande menina! Hoje é seu dia!! E que orgulho temos da pessoa que você se tornou e melhora, a cada diz que passa. E por onde passa, deixa riso, amor, inteligência, simpatia e muita alegria. Você é nosso ponto de luz constante. Brilha sem fazer força e nos ilumina, sem saber como. Te amo demais minha filha. Obrigado por existir Oli e nos ensinar tanto, todo santo dia. Feliz aniversário amor de nossas vidas!", declarou ele.

FILHA CAÇULA DE FLÁVIA ALESSANDRA E OTAVIANO COSTA GANHAM FESTÃO DE ANIVERSÁRIO

A filha caçula de Flávia Alessandra e Otaviano Costa, Olívia Costa, ganhou uma grande festa para comemorar seus 12 anos antes da data. No último final de semana, a herdeira mais nova do casal soprou as velinhas em um evento todo estiloso e as fotos do momento foram publicadas na rede social.

Nos registros compartilhados pelos famosos foi possível ver que a comemoração da garota teve uma decoração moderna e descolada na cor roxa. Com muito brilho e luzes, Olívia Costa celebrou mais um ano de vida. Nos cliques, a filha mais velha da artista, Giulia Costa, 22, também apareceu toda estilosa para festejar os 12 anos de sua irmãzinha.

