Flávia Alessandra e Otaviano Costa comemoram aniversário da filha caçula com festão

Filha caçula de Flávia Alessandra e Otaviano Costa ganhou festa moderna para seus 12 anos

CARAS Digital Publicado em 03/10/2022, às 07h10

A filha caçula de Flávia Alessandra e Otaviano Costa, Olívia Costa, ganhou uma grande festa para comemorar seus 12 anos antes da data. No último final de semana, a herdeira mais nova do casal soprou as velinhas em um evento todo estiloso e as fotos do momento foram publicadas na rede social.

Nos registros compartilhados pelos famosos foi possível ver que a comemoração da garota teve uma decoração moderna e descolada na cor roxa. Com muito brilho e luzes, Olívia Costa celebrou mais um ano de vida.

Para o momento especial, Flávia Alessandra apostou em um look branco e lilás. De cropped, calça e tênis, a atriz mostrou ser uma mamãe bem descolada. Assim como ela, a aniversariante também vestiu peças dessas cores e brilhou em seu evento.

"Carrossel da Oli! #12anos A festa vai até o dia 5!", avisou a loira sobre ser apenas o começo das comemorações para a caçula.

Nos cliques, a filha mais velha da artista, Giulia Costa, 22, também apareceu toda estilosa para festejar os 12 anos de sua irmãzinha.

Veja as fotos da festa de aniversário da filha de Flávia Alessandra e Otaviano Costa:

