Filha de Flávia Alessandra se declara para o padrasto, Otaviano Costa

Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra, se declara para seu padrasto, Otaviano Costa, em linda homenagem de aniversário nas redes sociais; veja!

O apresentador Otaviano Costa está completando 51 anos de vida nesta segunda-feira, 13. E nesta data tão especial, ele recebeu uma homenagem nas redes sociais de sua enteada, filha de Flávia Alessandra, Giulia Costa.

Em seu perfil oficial do Instagram, Giulia resgatou algumas fotos antigas com o padrasto, que é casado com sua mãe desde 2006. Nos cliques, ela mostrou vários momentos de sua infância onde se divertiu ao lado do famoso.

A garota, que hoje tem 24 anos, fez questão de se declarar na legenda da publicação e deixou seus seguidores encantados com a homenagem. "Tiano, você sempre diz que não se sente com a idade que tem, e de fato, eu acho que você vai ser sempre um adolescente, não pela rebeldia, que até acho que você tem um pouco, mas pelo frescor e alegria de viver. Você me ensina todos os dias a levantar e ser minha melhor versão, você me ensina a correr atrás dos meus sonhos, mas o mais importante pra nunca perder a alegria de viver e nunca esquecer meu(s) propósito(s). É admirável a sua paixão pela comunicação, pelo criar, você é um verdadeiro CRIADOR", iniciou.

E continuou: "Você, taurino, no seu habitat natural, Terra, e eu pisciana, idealista e sensível, mas mesmo com toda a racionalidade de touro você consegue me abraçar e respeitar a minha intensidade de viver. É natural o embate e discussões (não como briga, mas como troca) que tanto temos. Eu amo como você ama carne, mas por mim, prova qualquer opção vegana e ainda elogia dizendo estar 'delicioso, meu amor', eu amo que você gosta de água morna e doce do rio, mas sempre se joga de cabeça na água fria e salgada comigo. E eu amo trocar com você, eu espero chegar aos 51 com a vitalidade, jovialidade e modernidade que você tem, sempre se atualizando desse mundão que se transforma a cada segunda. Você é mesmo um homem à frente do seu tempo".

Por fim, Giulia lembrou de diversas paixões do aniversariante e se declarou mais uma vez para Otaviano. "Te desejo viagens, carnes mal passadas (mas algumas opções veganas também pra provar), whiskeys gostosos, músicas no piano (às vezes não tão alto…), dias de sol, toddy gelado e muuuuito star wars! Que você siga cantando e tocando lindamente nessa música que é a vida, cheia de altos e baixos, e que a gente esteja sempre juntos, principalmente nos pontos mais baixos! Te amo infinitos, MOP", finalizou.

Emocionado, Otaviano respondeu à enteada nos comentários e também se declarou para a filha de sua esposa. "Nossa, minha filha. Assim você me mata. Tenho que chegar aos 52, mas com tanta emoção assim, nem sei mais. Te amo infinitoS. Te amo desde sempre. Desde o dia em que me tornei seu 'pai', sem nem ter visto você nascer. Que orgulho de você. Que orgulho de nós. Te amo, novamente", escreveu o apresentador.

