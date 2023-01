Filha de Claudia Raia e Edson Celulari completa 20 anos e ganha linda homenagem dos pais

Nas redes sociais, os atores Claudia Raia e Edson Celulari comemoraram o aniversário de 20 anos da filha, Sophia Raia

Dia de comemoração! Sophia Raia, filha dos atores Claudia Raia(56) e Edson Celulari(64), completou 20 anos de vida neste domingo, 15, e recebeu uma linda homenagem dos pais através das redes sociais.

Em seu perfil oficial no Instagram, Claudia compartilhou um vídeo com um compilado de momentos divertidos ao lado da aniversariante do dia, e se declarou para a menina, citando suas diversas qualidades.

"Hoje é aniversário da minha fifi @sophiaraia_ amor da minha vida, capricorniana determinada, amiga, filha querida e uma mulher que eu admiro muito! Parabéns pelo seu novo ciclo meu amor, que seja leve, amoroso e cheio de luz! Te amo pra sempre 6x o tamanho do universo", escreveu a artista, que está grávida pela terceira vez.

Celulari, pai de Sophia, também fez questão de parabenizar a jovem. Em sua rede social, o ator compartilhou várias de Sophia ao lado dos irmãos, Enzo Celulari (25) e Chiara (10 meses), além da madrasta, Karin Roepke (40), e a homenageou.

"Filha amada, 20 anos!!! Que orgulho eu sinto de você, do seu pensar, do seu olhar, do seu fazer, da sua sensibilidade. Que mulher linda você se tornou, tão antenada, tão múltipla e inquieta. Amo todas as Sophias que habitam em você e que sempre se expressam com muita determinação. Que suas asas te levem a lindos voos. Celebre alegremente seus 20, você merece! Eu te amo", declarou ele.

Confira as homenagens de Claudia Raia e Edson Celularia para a filha, Sophia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Edson Celulari (@edsoncelulari)

Karin Roepke homenageia a enteada

Neste último sábado, 14, Karin Roepke encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique raro ao lado da enteada, Sophia Raia. A atriz usou o registro para prestar uma homenagem especial para a filha de Edson Celulari e Claudia Raia, que completará 20 anos de vida neste domingo, 15.

"Quando eu conheci a Sosô ela tinha 9 anos de idade, sempre foi uma menina inteligente, charmosa e cheia de personalidade. Amanhã ela comemora 20 anos e continua com todas essas qualidades, além de ter se tornado uma mulher íntegra, sensível e que sabe o que quer Sô, é emocionante ver você construindo sua relação com a Chiara. Que coração amoroso e doce você tem", afirmou Roepke em um trecho da homenagem.

